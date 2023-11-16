Sony Alpha 9 III Türkiye'de büyük ilgi görüyor

Sony Alpha Avrupa Pazarlama Direktörü Yasuo Baba, Türkiye'den pek çok büyük müşterinin Sony'yi tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Yeni Alpha 9 III fotoğraf makinesinin lansmanında konuşan Baba, Türkiye'deki müşterilerinin Sony sistemini kullanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

- Yasuo Baba : " Türkiye'den pek çok büyük müşterinin Sony'yi tercih etmesinden çok memnunuz"

ANTALYA - Sony Alpha Avrupa Pazarlama Direktörü Yasuo Baba, yeni Sony Alpha 9 III fotoğraf makinesinin lansmanında yaptığı açıklamada, " Türkiye'den pek çok büyük müşterinin Sony'yi tercih etmesinden çok memnunuz" dedi.

Sony, dünyanın ilk full frame global deklanşörlü görüntü sensörüne sahip çığır açan yeni Alpha 9 III fotoğraf makinesini tanıttı. Fotoğraf makinesinin Antalya'da yapılan lansmanında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sony Alpha Avrupa Pazarlama Direktörü Yasuo Baba, "Profesyonel fotoğrafçılar, özellikle profesyonel spor fotoğrafçıları için üretilen yeni ürünümüz Sony Alpha III'ün lansmanını yapmak için Antalya'da bulunuyoruz. Bu etkinliği Belek'te Gloria Sports Arena'da şampiyonların evinde yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik tüm şampiyonların antrenman yaptığı ve Türkiye'den katkıda bulunan fotoğrafçıların, tüm spor şampiyonlarıyla birlikte yeni fotoğraf makinemizi deneyebilecekleri yer" cümlelerine yer verdi.

Türkiye'nin, Sony teknolojisini aynı zamanda takip ettiğini vurgulayan Baba, "Yani Sony'nin tüm teknolojisi Türkiye'de de aynı zamana ait ve Türk halkı oldukça ileri düzeyde. Tüm bu görüntüleme ve medya işlerini çok çok iyi yapıyorlar. Türkiye'de bu kadar iyi müşterilerimize sahip olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Alpha 9 III ile ilgili bilgiler de veren Yasuo Baba, "Alpha 9 III bir devrim sistemidir ve ayrıca panjur gibi teknolojiler elbette global deklanşöre göre hafifletilmiştir ve ayrıca saniyede 120 kare, fotoğrafçıların işlerine gerçekten odaklanmaları ve muhteşem anları yakalayabilmeleri için yeni bir olasılıktır. Bu daha önce mümkün değildi, aynı zamanda gerçekten çekilen deklanşör hızını kullanmaktan sorumlu olan deklanşör denetimi de fotoğrafçılıkta el feneri konusunda yeni bir olanak sağlıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki müşterilerinin Sony'yi tercih etmelerinden dolayı çok memnun olduklarını aktaran Baba, "Türkiye'den pek çok büyük müşterinin Sony'yi tercih etmesinden çok memnunuz. Birlikte çalıştığımız birçok futbol kulübümüz var. Ayrıca İhlas Haber Ajansı artık bizim için çok önemli bir müşteri ve tüm bu önemli müşterilerimizin Sony sistemini kullanmasından dolayı çok mutluyuz" diyerek cümlelerini tamamladı.