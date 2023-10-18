Önemli teknoloji şirketi Sony, A9 III modelinin önümüzdeki ay duyurulacağını açıkladı. Kamera, profesyonel spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı için en iyi performansı sunacak.

Önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, uzun zamandır yeni bir konuyla gündemde yer alıyor. Şirket, bir süredir söylentilere konu olan Sony A9 III hakkında haberler yapıyor. Bugün ise A9 serisinin son modelinin önümüzdeki ay duyurulacağını kesin bir şekilde açıkladı. İşte detaylar!

Sony A9 III, 44 Megapiksel'lik sensör ile gelecek!

Sony, son birkaç yıldır üst seviye kameralarıyla piyasayı alt üst ediyor. Bunlardan biri de A9 modeli oluyor. Şirket son olarak A9 III modeli ile gündeme geldi. Ortaya çıkan söylentiler ise kamerayla ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor.

Haberlere göre A9 III, profesyonel spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı için en iyi performansı sunacak. Bunun yanı sıra modelin seri çekim özelliğinin en yeni yapay zeka destekli nesne algılamalı otomatik odaklama özelliği de yer alacak.

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Öte yandan modelin özellikleri arasında maksimum 26 fps seri çekim hızına sahip, otomatik pozlama, otomatik odaklama ve elektronik deklanşör kullanan yeni 44 Megapiksel tam çerçeve yığın sensör yer alıyor. 44 Megapiksel'lik bir sensör, A9 II'deki 24 Megapiksel'lik sensörün çözünürlüğüne göre büyük bir sıçrama.

Ek olarak A9 III'ün 8K/60p ve 4K 120p video özelliğine sahip olmasıyla video performansı da büyük bir yükseltme alacak gibi duruyor. Eğer söz konusu özelliklerle ilgili söylentiler doğruysa A9 III, daha az parayla A1'e oldukça benziyor. Tüm bu özellikler hepsinin dışında dünyanın en hızlı kamerası olacağını gösteriyor.

İlk olarak Sony A9 III'ün kasım ayı başlarında veya ortalarında piyasaya sürüleceği söylendi. Fiyat kısmında ise A9 II'den daha pahalı olmayacağı yönünde iddialar var. A9 II, başlangıçta 4 bin 500 dolar / 4 bin 800 dolar / 6 bin 999 dolar seçenekleriyle satışa çıktı. A9 III'ün ise 5 bin dolar fiyat etiketiyle başlayacağı söyleniyor.

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