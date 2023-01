Sony, 2023'te PlayStation'a eklenecek oyunları açıkladı!

Sony, PlatStation'un resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı blog gönderisiyle, 2023 yılında PlayStation 5 kullanıcılarına sunulacak tüm oyunları paylaştı. Öyle ki 23 yapımın yer aldığı liste, oldukça dikkatleri üstüne çekiyor.

2023 yılında PlayStation 5 için çıkacak tüm oyunlar!

PlayStation tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında Marvel's Spider-Man 2 bulunuyor. Öyle ki Otto Octavius karakterini konu alan oyun, 2021'de gerçekleşen E3 fuarında tanıtıldı ve bu yıl PlayStation 5 için çıkış yapacak.

Listedeki ikinci yapım ise Horizon: Call of the Mountain oldu. Carja ve Nora topraklarında yeni bir tehdit araştıran Ryas'ı konu alan yapım, 22 Şubat tarihinde PS 5 kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak. 2023 yılında çıkış yapacak tüm oyunlar ise şu şekilde;

OyunÇıkış TarihiMarvel's Spider-Man 22023Horizon: Call of the Mountain22 Şubat 2023Suicide Squad: Kill the Justice League2023Hogwart's Legacy10 Şubat 2023Resident Evil 424 Mart 2023Assassin's Creed Mirage2023SEASON: A letter to the future31 Ocak 2023STAR WARS Jedi: Survivor17 Mart 2023Final Fantasy XVI22 Haziran 2023Stellar Blade2023Tchia2023Wild Hearts17 Şubat 2023Destiny 2: Lightfall28 Şubat 2023Firewall Ultra2023Dead Space27 Ocak 2023Forspoken24 Ocak 2023Street Fighter 66 Haziran 2023Eternights2023Horizon Forbidden West: Burning Shores19 Nisan 2023SYNDUALITY2023The Lords of the Fallen2023Pacific Drive2023Alone in the Dark2023

Yukarıda yer alan oyunların büyük çoğunluğunun zaten PC sürümü olduğunu belirtelim. Yani bunlar ilk kez çıkış yapmayacak ve 2023 itibariyle hepsi, PlayStation 5 kullanıcılarına da sunulacak.

Peki sizler 2023 yılında PlayStation 5 için çıkış yapacak oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler hangi yapımları bekliyordunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.