Sonun başlangıcı: TikTok, bir ülkede daha yasaklandı!

Yeni Zelanda, TikTok için yasak kararı aldı. Kısa video platformuna yönelik bu adımlar, veri güvenlik endişelerini içeriyor.

TikTok'u yasaklayan son ülke Yeni Zelanda oldu. ABD ve Avrupa Parlementosu'nun adımlarını izleyen ülke, devlet tarafından sağlanan cihazlarda TikTok kullanılmasına izin vermeyecek. Hükümetten yapılan açıklamaya göre uygulama, siber güvenlik riskleri barındırıyor.

Yeni Zelanda, TikTok için yasaklama kararı aldı

Yeni Zelanda'nın TikTok'u devlet cihazlarında yasaklaması şaşırtıcı değil. Son aylarda Çin hükümetiyle ilişkili olduğu düşünülen uygulamanın ana şirketi ByteDance, kullanıcı verileri konusunda endişe yaratıyor. Yeni Zelanda'nın bu kararı; ABD Başkanı'nın TikTok'la ilgili kararından sonra geldi. Biden, uygulamanın Çin dışındaki bir şirkete satılmasını istiyor.

Yeni Zelanda'daki yasak, Mart ayı sonuna kadar parlamento ağına erişimi olan cihazlara uygulanacak. Karar, siber güvenlik uzmanlarının tavsiyeleri ve diğer ülkelerle yapılan görüşmelerin ardından alındı. Ancak sosyal medya platformlarına paylaşım yapmak için uygulamaya ihtiyaç duyanlara özel düzenlemeler yapılacak.

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Daha önce Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın TikTok'a yönelik yasak zaten uyguladığını biliyoruz. Başbakan Chris Hipkins, hükümetin siber güvenlik politikalarını takip edeceini söyledi. Ancak kullanıcılara yönelik bir yasağın olmayacağının altını çizdi.

TikTok, son yasaklara yanıt vererek bunların yanılgılara dayandığını ve "Batılı" siyasiler tarafından yönlendirildiğini belirtti. Şirket, veri güvenliğine 1,5 milyar dolardan fazla para harcadığını bildirerek casusluk iddialarını reddetti.

Fransa, yönetim kabinesi için sosyal medya kısıtlamasına gitmek istiyor. Bu kısıtlamaların başında ise bakanların kişisel telefonlarında TikTok veya benzeri uygulamaların kullanılmasını engellemek yer alıyor. Kısa süre önce Birleşik Krallık, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok'u devlet telefonlarından yasakladı.