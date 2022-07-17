Son zamanların en kötü Netflix dizisi belli oldu!

Popüler yayın platformu Netflix, birbirinden farklı kategorilerde onlarca diziye sahip. Birçoğu genellikle izleyiciler tarafından karışık puanlar alsa da, son video oyun uyarlaması yerden yere vuruldu. Geçtiğimiz gün Netflix'te yayınlanan Resident Evil dizisi, son zamanların en düşük puanını almış olabilir.

Netflix'in Resident Evil dizisi eleştiri yağmuruna tutuldu

İlk sezonu sekiz bölüm olan Resident Evil uyarlaması, 14 Temmuz'da Netflix'te prömiyer yaptı. Fakat dizi yayınlanır yayınlanmaz, izleyicilerin ve eleştirmenlerin odağına oturdu. Rotten Tomatoes'ta yüzde 22'lik izleyici puanına ulaşan dizi, Netflix tarihine geçmeyi başardı.

IMDb'de 3,5 puan ile oldukça fazla eleştiri alan Resident Evil dizisi, seri için oldukça kötü bir örnek oldu. Eleştirmenlere göre uyarlama, hem video oyunların hem de önceki filmlerin havasını yansıtmayı başaradı.

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Eleştirmenler aslında ilk fragman yayınladıktan bu yana diziden şüpheli olduklarını söylediler. 14 Temmuz'da Netflix'e gelmesinin ardından ise sosyal medyada ve puanlama platformlarında yerden yere vuruldu. Dizinin genel olarak Resident Evil'la ilgisi olmadığına dikkat çekildi.

Dizi, iki farklı zaman çizelgesinde geçiyor. 2022'de geçen sahneler, Jade'in babası ve kız kardeşi Billy ile New Raccoon City'ye taşındığını, 2036'da geçen sahneler ise Jade'in kıyamet sonrası Londra'yı keşfetmesini ele alıyor.

Resident Evil oyun serisine dayanan yapım, New Raccoon City'yi yöneten Umbrella Corporation'ın tehlikeli sırlarını açığa çıkarmak isteyen Jade'in hikayesini ele alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Supernatural dizisinin yapımcısı olan Andrew Dabb bulunuyor.

Resident Evil bu kadar kötü yorumlar almış olsa da, Netflix'in dikkat çeken bazı dizilerini göz ardı etmeyelim. Örneğin, Castlevania serisi Rotten Tomatoes'ta yüzde 88 puana ve The Witcher ise yüzde 75 puana sahip.

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Shiftdelete / Teknoloji