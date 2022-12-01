Son Windows 11 güncellemesi beklenmedik bir hataya yol açıyor!

Microsoft, Windows 11'in son sürümünde bir hata olduğunu doğruladı. Bu son sorun yalnızca Kasım ayının isteğe bağlı güncelleştirmesi KB5020044'ü yüklemiş olanları etkilerken, Windows 11 üzerinde Görev Yöneticisi'nin farklı renklerde görüntülenmesine neden oluyor.

Windows 11, Görev Yöneticisi'ndeki hata ile gündem oldu

İlk olarak 30 Kasım'da ortaya çıkan sorundan sadece bazı kullanıcılar etkilenmiş durumda. Sistemin belirli bir temaya ayarlandığı durumlarda Görev Yöneticisi beklenmeyen renklerde kendisini gösterirken aynı zamanda okunamayan bir kullanıcı arabirimini görüntülüyor.

Windows 11 üzerinde kişiselleştirme bölümününde temanın 'özel' olarak ayarlanması durumunda bu sorunla karşılaşılıyor. Koyu veya açık tema tercih edildiğinde ise bu sorunun gerçeleşmediğini söylemekte yarar var.

Windows 11'in bilgisayarı yavaşlatan hatası nihayet çözüme kavuştu!

Şirket bu sorunu araştırıp gelecek bir sürümde bir düzeltmenin geleceğini söyledi. Ancak bu hatadan kurtulmanın geçici bir çözümü de bulunuyor. Eğer özel tema kullanıyorsanız ve bu durumdan rahatsızsanız, sorun çözülene kadar koyu veya açık temalardan birini kullanarak bu hatadan uzaklaşabilirsiniz.

Microsoft'un güncelleme programına dayanarak 13 Aralık Salı günü yapılacak olan sonraki yamada bu sorunun da çözülmesi bekleniyor. Ancak şirket henüz Windows 11'in yeni güncellemesi için resmi bir açıklama yapmış durumda değil.

Windows 11'in son güncellemesi Görev Yöneticisi üzerinde belli başlı sorunlara neden olsa da bazı sorunları da ortadan kaldırıyor. Bu güncelleme ile birlikte Windows 11 bazı programların yanıt vermemesi sorununu da çözüyor. O yüzden bu güncelleme görsel hatayı beraberinde getirse de oldukça önemli.

Eğer siz de Windows 11 ile bazı sorunlar yaşıyor ve Görev Yöneticisi üzerinki sorunları görmezden gelebileceğinizi düşünüyorsanız son güncellemeyi yüklemenizi öneriyoruz. Peki siz Windows 11 ve hatalara neden olan son güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.