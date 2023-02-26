Son viraj: Honor Magic 5 Pro tasarımı göründü!

Yarın Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan Honor Magic 5 Pro tasarımı belli oldu! İşte görüntüler....

Honor yarın gerçekleşecek MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) Magic 5 serisini tanıtacak. Öyle ki şimdiye kadar bu serinin teknik özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili birçok bilgi sızdırıldı. Bugün ortaya çıkan haberlerde ise Honor Magic 5 Pro modelinin tasarımı net bir şekilde ortaya kondu. Peki, Honor Magic 5 Pro modelinden ne bekliyoruz? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Honor Magic 5 Pro, tasarımı ile göz dolduruyor!

Huawei'den ayrıldıktan sonra akıllı telefon pazarına hız kesmeden ürün sunan Honor, yarın da MWC'de Magic 5 serisini sunacak. Seride yer alan en üst model olan Honor Magic Pro 5 tasarımı, bütün detaylarıyla net bir şekilde göz önüne çıktı.

Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle alıcıların beğenisine sunulacak akıllı telefon, kavisli tasarıma sahip. Arka paneldeki üçlü kamera kurulumu, bir yuvarlak içerisine entegre edilmiş ve üçgen şekilde dizili. Ön tarafta ise özçekim kamerasının da yer aldığı hap şeklinde bir çentik yer alıyor.

Honor Magic 5 performans testinde: Teknik özellikleri ve fiyatı!

Honor Magic 5 Pro, gücünü 4nm sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alacak. İşlemci; bir adet 3.3 GHz hızında Cortex-X3, dört adet 2.8 GHz hızında Cortex-A715 ve üç adet 2.0 GHz hızında Cortex-A510 çekirdeklerine sahip.

Akıllı telefon; 8.8 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızında OLED LTPO ekranla birlikte gelecek. 50 Megapiksel ana kameraya sahip olması beklenen Honor Magic 5 Pro'nun diğer kameralarıyla ilgili bilgi yok. Ek olarak akıllı telefondaki tüm modellerin 13 Megapiksel ön kamerayla geleceği gelen ön bilgiler arasında yer alıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Honor Magic 5 Pro tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.