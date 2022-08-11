Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı
Steam yıllardır döviz kurunu düşük tutmak için çalışıyordu ancak rüzgar tersine dönmeye başladı. Capcom oyunlarının ardından birçok oyuna yüksek oranda zam gelmeye başladı.
Türkiye'deki oyuncuların yüksek döviz kurundan en az etkilendiği, adeta son kalesi Steam düşmek üzere. Steam bu zamana kadar döviz kurunu somut olarak sabitlemese de yayıncı şirketlere düşük kur üzerinden fiyatlandırılmasını öneriyordu. Bu bazı oyunların diğer platformlarla eşit fiyatta olmasına bazılarının ise çok daha düşük fiyatta kalmasını sağlıyordu.
Steam Oyunlarına Zam Geliyor!
Ancak rüzgar tersine esmeye başladı, fiyat artışları ilk olarak Capcom oyunlarının yüzde 400'e varan zamlarla başladı. Hemen ardından ise Elden Ring dahil olmak üzere hem büyük bütçeli hem de bağımsız oyunların fiyatları artmaya başladı. Bu fiyat artışları yüzde 100 ile 900 arasında değişiyor, beklenenin üzerinde olan bu oranlardan söz etmek fazlasıyla üzücü.
Elden Ring: 499 TL - 599 TL
Frostpunk: 40 TL - 216 TL
Resident Evil 1 Remake: 40 TL - 200 TL
Resident Evil 2 Remake: 179 TL - 403 TL
Resident Evil 3: 259 TL - 403 TL
Resident Evil 7: 89 TL - 202 TL
This War of Mine: 31 TL - 123 TL
Children of Morta: 40 TL - 140 TL
Yaşanan bu artışa rağmen oyunları hala birçok avrupa ülkesiden daha ucuza alıyoruz.