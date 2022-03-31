Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya BİLİMFEST'in açılışında konuştu Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in ise ilk bilim merkezini açtıklarını belirterek, "Burası teknolojik donanımıyla uygulamalı atölyeleriyle interaktif sergileri ve kütüphanesiyle devasa bir bilim kompleksi." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Varank, Kepez Belediyesi tarafından, DokumaPark'taki Antalya Bilim Merkezi'nin ve Antalya BİLİMFEST'in açılışında, Antalya'nın turizmin, tarımın, doğanın, diplomasinin, bilimin, teknolojinin şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük bilim merkezini kente kazandırmak, bölgenin en önemli etkinliklerinden olacak bilim ve teknoloji festivali BİLİMFEST'in açılışını yapmak üzere bir arada bulunduklarını aktaran Varank, kurdukları bilim merkezleriyle toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı önemsediklerini vurguladı.

Şu ana kadar Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Elazığ ve İstanbul olmak üzere 6 ilde bilim merkezi kurduklarını hatırlatan Varank,Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Denizli'de de bilim merkezi kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Antalya'ya Türkiye'nin en büyük, Akdeniz'in ise ilk bilim merkezini açmış oluyoruz. Burası teknolojik donanımıyla uygulamalı atölyeleriyle interaktif sergileri ve kütüphanesiyle devasa bir bilim kompleksi haline geldi." diyen Varank, merkezde biyoloji, kimya, fen bilimleri, matematik, astronomi, robotik, kodlama, ahşap ve tasarım alanlarında uygulamalı atölye eğitimlerinin verileceğini ifade etti.

Gençlerin gözlem yaparak, dokunarak, işiterek, deneyerek keşfedeceğinin altını çizen Varank, eğlenceli ve etkili eğitimler sayesinde gençlerin küçük yaşta merak duygusunu tadacağını ve özgün fikirler geliştireceğini aktardı.

"Gençlerimiz somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar"

Merkez hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Şu an içinde bulunduğumuz Dokuma Fabrikası kampüsünde, bilim merkezi dışında Cemil Meriç Kütüphanesi, Botanik Park, Kent Müzesi, Şehitler Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi ve Oyuncak Müzesi var. Yani burası kültürü, mimarisi ve tematik kurgusuyla yalnızca gençlerimize değil, 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. İşte bunun en güzel örneği de her yaştan bilim meraklısını bir araya getiren BİLİMFEST. Bu festivalde onlarca bilimsel etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları, yarışmalar, sahne gösterileri, eğlenceli bilim şovları ve aile oyunları tüm bölgeden vatandaşlarımızı bekliyor. Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TÜMOSAN gibi nadide kurumlarımızın tamamı buradalar. Gurur kaynağımız Solo Türk ve Türk Yıldızlarının gökyüzündeki çarpıcı şovlarını izleyebileceksiniz. Ayrıca gençlerimize ilham olması amacıyla gurur vesilemiz olan yerli ve milli teknolojik ürünlerimizi de festival alanında sergiliyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar."

Varank, çevre illerdeki gençleri de aileleriyle beraber Bilim Merkezine ve BİLİMFEST'e davet ederek, burada biriktirecekleri tecrübenin onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahip olacağını söyledi.

Uzmanların verecekleri konferansların, yapacakları söyleşilerin gençlerin zihinlerinde izler bırakacağına dikkati çeken Varank, "Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzun yayılmasına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlığa faydalı, ahlaklı Türk gençlerinin yetişmesine katkı sunacak. Göreceksiniz sizlerin arasından bu ülkenin saygın bilim insanları, başarılı mühendisler, alanına yön verecek özgün tasarımcılar çıkacak." dedi.

"Evlatlarımıza bilim ve teknoloji farkındalığını aşılamalıyız"

Başarının bir takım oyunu olduğuna işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Ne iyi bir proje, ne çok çalışkan bir öğrenci ne de eksiksiz hazırlanmış bir müfredat başarı için asla tek başına yeterli değildir. Başarıyı takım oyunu getirir, ekosistem getirir. Ancak birlikte olursak, el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor. Sevgili aileler ve öğretmenler, en kritik görev sizlerin. Evlatlarımıza bilim ve teknoloji farkındalığını mutlaka aşılamalıyız. Onları dar kalıplara sıkıştırmak yerine içlerindeki cevheri arayıp, bulup, çıkarmalıyız. Deneyip yanılmalarına, uçup-kaçmalarına, hata yapmalarına fırsat verecek, hatta öncülük edeceğiz. Çocuklarımızı ya da öğrencilerimizi, yüksek makamlara, iyi maaşlara değil, insanlığın tamamına hizmet edecek faydalı ilimlere, başarılı girişimlere hazırlamalıyız."

Ne iş yapılırsa yapılsın hepsinin hakkının verilmesi gerektiğini belirten Varank, sabırlı olmak, sıkı çalışmak, tartışmak, hayal kurmak ve asla pes etmemek gerektiğini aktardı.

En zekiler, en çok çalışanlar, en fazla imkana sahip olanların değil, hiç pes etmeyenlerin başarıya ulaştığına dikkati çeken Varank, bu manada en büyük destekçinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerinin olduğunu anlattı.

Vizyonun adını "Milli Teknoloji Hamlesi" koyduklarını bildiren Varank, "Dedik ki bu vizyonla Türkiye, en ileri alanlarda kendi teknolojisini geliştirsin, en başarılı bilim insanlarını yetiştirsin, en büyük markaları çıkarsın, en iyi ürünü üretsin, en özgün tasarımı geliştirsin. Bunun için de ağaç yaşken eğilir anlayışıyla ilkokuldan üniversite çağına kadar tüm öğrencilerimize dönük faaliyetler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu sene TEKNOFEST ateşi Karadeniz'de yanacak"

Şehirlerde herkesin gidebileceği bilim merkezleri açtıklarını kaydeden Varank, tasarım, robotik, kodlama, uzay ve nanoteknoloji gibi alanlarda eğitimler verdikleri Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 55 ilde hizmet verdiğini bildirdi.

Dünya çapında en iyi yazılımcıları yetiştiren uluslararası 42 okullarını Türkiye'ye kazandırdıklarını hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Artık bir dünya markası olan TEKNOFEST ile on binlerce takım, yüzbinlerce genç kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli ve otonom araçları, İHA'ları, denizaltıları, projeleri yarıştırıyorlar. Tüm gençlerimizi ve ailelerini 30 Ağustos'tan itibaren Samsun'a, TEKNOFEST 2022'ye katılmaya davet ediyorum. Bu sene TEKNOFEST ateşi Karadeniz'de yanacak. Çocuklarımızın aileleriyle katılabildiği, gökyüzü gözlem etkinliklerimiz var. Daha önce yalnızca Saklıkent'te yaptığımız bu etkinliği artık Anadolu'nun diğer şehirlerine de yaydık. Gökyüzü gözlem şenliklerimize katılmak isteyen çocuklarımız ve aileleri, 15 Nisan'a kadar başvurularını yapabilirler."

TÜBİTAK aracılığıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programını (STAR) yürüttüklerini, TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projelerinde gençlere tecrübe kazandırdıklarını anlatan Varank, 2300 öğrenciye daha burs verecekleri STAR programına başvuruları bugün itibarıyla almaya başladıklarını anlattı.

Bakan Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri ile protokol üyeleri, bilim merkezinin ve festivalin açılışını gerçekleştirdi, stantları gezdi.