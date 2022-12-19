Son dakika: Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı!

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından açıköğretim sınavı yapılmıştı. Bugün Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıköğretim (aöf) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi tarafından kontrol edilebiliyor.

Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. İkinci bir alan ya da açıktan üniversite okumak isteyen kişiler tarafından oldukça tercih edilen sınava birçok kişi rağbet etti.

Sınav sonucunu kontrol etmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, resmi web sitesi üzerinden Sınav Sonuçları butonuna tıklayıp giriş yaparak notlarına ulaşabilirler. Sınava girdiyseniz ve sonuçları görüntülemek istiyorsanız aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıköğretim (aöf) sınavına girdiniz mi ve girdiyseniz sonuçlarınız nasıl? Görüşlerinizi Yorumlar kısımında belirtebilirsiniz.