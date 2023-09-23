Son 6 Yılda Batan Akıllı Telefon Markaları ve Ortak Sebepler

Fark ettiyseniz her gün farklı bir akıllı telefon markasının haberini sizlerle paylaşıyoruz. Apple, Samsung, Huawei vb. üreticiler bu markaların başında geliyor fakat bir de adını belki de ilk kez duyduğunuz markalar olabilir. Özellikle de eski adıyla Hindistan yeni adıyla Bharat pazarında. Fakat bu markaların çoğu 2. modelini bile piyasaya sürmeden batıyor. İşte son 6 yılda batan akıllı telefon markaları ve batışlarındaki ortak sebepler…

500 adet akıllı telefon markası neden battı?

LG, BlackBerry gibi büyük telefon üreticilerinin piyasadan çekildiklerini hepimiz biliyoruz. Fakat bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Arka taraftaysa 500 markanın olduğu dev bir mezarlık var. Bu markalar nasıl oluyor da takır takır iflas ilan ediyorlar? Bağımsız bir araştırma şirketi bu konu üzerine gitti ve bazı bulgulara ulaştı.

Counterpoint Araştırması, 2017'de 700'ün üzerinde aktif olan akıllı telefon markasının 2023'te neredeyse 250'ye düştüğünü ortaya çıkardı. Ne yazık ki Counterpoint bu düşüşün neredeyse tamamen "yerel markalardan" kaynaklandığını kaydetti. Küresel marka sayısının sürekli olarak 30'un üzerinde kaldığını da raporuna ekledi.

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Raporda özellikle Hindistan (Micromax, Intex, Karbonn), Orta Doğu ve Afrika (Injoo ve Xtouch), Çin (Meizu, Meitu, Gionee ve Coolpad), Japonya (Kyocera ve NEC) ve Kore'de (LG) kapatılan markalara işaret edildi. Listelenen bu markalardan bazılarının dünya çapında mevcut olduğunu (LG, Kyocera) veya daha büyük bir marka (Meizu ve Meitu) tarafından satın alındığını belirtmekte fayda var.

Bu durumda batanlar listesine baktığımızda aslında hep küçük şirketlerin isimlerini gördüğümüzü belirtmek gerekli. Markaların piyasaya sürdükleri cihazlara baktığımızdaysa aslında fazla bir söze gerek kalmadığını görüyoruz. Cihazlar ya birbirine aşırı derecede benzeyen ve hatta aynı üreticilere ürettirilen modellerden oluyor ya da çağa ayak uyduramayan modeller arasında yer alıyor. Bu da aslında tüm cevabı bize veriyor.

Kısacası birbirinden farklı, özgün, müşterilere farklı konularda hitap eden ürünler olmak yerine aynı üreticilerin farklı tasarımlı cihazlarını piyasa sürdüler ve sonlarını getirdiler. Bu rapor diğer üreticilere bir ders niteliğinde aslında. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…