SOM Füzesi, Yerli Motoruyla Hedefi Vurdu

SOM Füzesi, Yerli Motoruyla Hedefi Vurdu
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Türkiye'nin geliştirdiği SOM uzun menzilli seyir füzesi, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Savunma Bakanı ve TÜBİTAK yetkilileri bu başarıyı, bağımsız Türkiye idealine atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.

SOM, hedefi tam isabetle vurdu

UZUN menzilli seyir füzesi SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen SOM uzun menzilli seyir füzesi, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SOM'un test atışına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır, "Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzemizde yurt dışına bağımlılık en aza indirildi. SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. Tam bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİNE ATILMIŞ KARARLI BİR ADIM'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil; bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır. Bu kritik eşiğin aşılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz: TÜBİTAK, ROKETSAN ve projede görev alan her bir mühendisimiz, teknisyenimiz ve yönetici kadromuz; bu zafer sizindir. SOM'un yerli motoru; sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesidir. Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve 'tam bağımsız savunma sanayii' vizyonuna gönül verenlerin eseridir. Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, Ar-Ge laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla, geleceğe" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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