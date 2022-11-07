SDN editörü Samet Jankovic, sokağa çıkıp rastgele birkaç kişi ile konuşup İngilizce bilgilerini test etti. Katılımcılar ise English Guru'da geçerli SDN'ye özel indirim kodu kazandı. Eğlenceli dakikalar videomuzda.

Sokağa İngilizce teknoloji terimlerini sorduk!

ShiftDelete.Net takipçilerine özel 'SDN50' kodu ile, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında EnglishGuru'da geçerli, 3 veya 6 aylık standart ve premium eğitim paketini kapsayan özel fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

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Rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlar sunan English Guru'da her ders otomatik olarak sesli ve görsel olarak kaydediliyor. Bu da öğrencilere tekrar tekrar dersleri gözden geçirebilme imkanını sunuyor.

Görüntülü görüşmeler, aracı bir uygulama kullanılmadan web site üzerinden gerçekleşiyor. Ayrıca ders esnasında anlık çeviri sistemi mevcut bulunuyor.

Platformda yer alan ekran teknolojisi ile öğretmen ilgili dokümanı öğrencilerle direkt paylaşabiliyor. English Guru'da anlık mesajlaşma sistemi de mevcut. Sohbette görülmeyen mesajlar öğretmene ve öğrenciye e-posta olarak bildirilebiliyor.

Diğer rakip şirketlerden farklı olarak kurumsal müşteriler için ölçme ve değerlendirme sistemi mevcut. Dersler esnasında gerçek zamanlı İngilizce altyazı desteğini ücretsiz olarak veriliyor. İngilizce öğrenmek isteyen fakat geliri kısıtlı olan kullanıcılar için standart paket ile de her kesimden insan için kullanım olanağı sağlanıyor.