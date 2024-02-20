Üye Girişi
Haberler

SoftBank CEO'su Masayoshi Son, yapay zeka çiplerini seri üretime geçirmeyi hedefliyor

Güncelleme:

SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son, 100 milyar dolarlık bir bütçe ile yapay zeka çiplerini seri üretime geçirmeyi planlıyor. Bu hamle, Nvidia'nın sektördeki hakimiyetini zedeleyebilir.

SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son, tam tamına 100 milyar dolarlık bir bütçe ile yapay zeka çiplerini seri üretime geçirmeyi hedefliyor. Japon milyarder böylece, Nvidia'nın sektördeki hakimiyetini de zedeleyebilir. İşte detaylar…

Japon milyarder gemileri yaktı

Çoğunluk hissesine sahip olduğu SoftBank'ın en önemli girişimi Arm şirketinin piyasa değerindeki büyük artışla birlikte servetine servet katan Son, bu kazancının büyük bir kısmını yeni çip girişimi için harcamayı planlıyor. İşte detaylar…

Nvidia'nın çip sektöründe tekelleşmeye doğru giden durumundan oldukça rahatsız olduğu bilinen Japon milyarder, Izanagi kod adıyla çalışmalara başlayan ve Arm bünyesinde gerçekleştirilecek yeni yapay zeka çipleri projesiyle, Nvidia için büyük bir tehdit oluşturabilir.

NVIDIA'dan bütçe dostu ve 1,5 kat daha güçlü ekran kartı!

Ancak 100 milyar dolarlık bir yatırım gerektireceği beklenen bu girişim için, gerekli paranın nereden bulunacağı tam olarak netleşmiş değil. Gelen ilk bilgilere göre 30 milyar dolarlık kısmın direkt olarak SoftBank'tan çıkması beklenirken, geri kalan 70 milyar dolar özellikle Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılar tarafından karşılanacak.

Eğer bu proje hayata geçirilebilirse, Microsoft'un OpenAI yatırımından daha çok ses getireceği ve dünya üzerindeki çip pazarının yarısını hakimiyeti altına alacağı konuşuluyor. Geleceğin en kilit teknolojisi olarak gösterilen yapay zeka için devasa miktarda çip gerekmesi, Masayoshi Son gibi teknoloji girişimcilerinin de iştahını kabartmış durumda.

Son, verdiği her röportajda günün birinde yapay zeka robotlarının insan aklını fersah fersah aşacağını iddia ediyor. Projeye adını veren İzanagi ise, Japon kültüründe hayat ve yaradılış tanrısı olarak bilinmekte. Son'un başarılı olup olamayacağı ise teknoloji sektöründe merak konusu oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japon milyarder amacına ulaşabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

CEO Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 20 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir? 20 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! CHP Esenyurt ve Güngören adayları neden değişti? İşte CHP'nin yeni belediye başkan adayları Fodepar ne demek? Survivor Fodepar anlamı ne? Şaban ayı 13. 14. 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024? Kopuk final mi yapıyor? Kopuk neden final yapıyor? Everton - Crystal Palace maçı CANLI izle! 19 Şubat Everton - Crystal Palace maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title