Socios.com, İstanbul Blockchain Week 2023'e katıldı

Taraftar etkileşim platformu Socios.com, teknoloji ve blockchain meraklılarının yoğun ilgisi ile gerçekleşen İstanbul Blockchain Week 2023'e katıldı. Fan Tokenları ve dijital dünyadaki spor endüstrisini anlatan Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, özellikle blockchain teknolojilerinin spor endüstrisinin geleceğine yön vereceğini belirtti.

Socios.com'un dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu olduğunu vurgulayan Sema Tuğçe Dikici, '150'den fazla global partneri ile 2 milyondan fazla taraftarın bir araya geldiği dev bir ekosistem. Bu ekosistemin merkezinde de Fan Tokenlar yer alıyor. Fan Tokenlar için dijital ürünler, varlıklar, taraftarlara kulüplerin kararlarında destekledikleri spor organizasyonlarının kararlarında söz hakkı tanıyan ve onların birçok deneyimi de ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayan bir platform diyebiliriz. Socios.com'un 9 farklı branşta partnerleri var. Ekosisteminde; dövüş sporlarından formula 1 takımlarına, futboldan basketbola, tenise, e-spor'a kadar birçok farklı branş yer alıyor. 25 farklı ülkeden 150'den fazla partnerimiz bulunmakta. Socios.com uygulamasını indiren sporseverlerin sayısı şu anda 2 milyonu geçmiş durumda' açıklamasını yaptı.

'TARAFTARLARI, TARAFTARDAN FAZLASI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Galatasaray'ın Türkiyedeki ilk partnerlerinden olduğunu vurgulayan Dikici, ' Galatasaray, Barcelona, Paris Saint Germain, Juventus Roma kulüplerinden sonra Socios.com ekosistemine beşinci dahil olan ilk Türk futbol kulübüdür. Mertens'in transferi sırasında forma numarasını da Galatasaray'ın Fan Tokenı'na sahip taraftarlar seçti. Türkiye dışında 75 farklı ülkeden Galatasaray taraftarları, Mertens'in forma numarasına, yani 10 numaraya karar verdiler. Bu tarz yarışmalar çok yapıyoruz. Aslında bizim taraftardan fazlası ol derken vermek istediğimiz mesaj da bu. Futbol içine daha çok dahil olmak. Bu tabii ki diğer spor branşlarında böyle. O yüzden de birbirinden değerli ödüller ve uygulama içerisindeki oylamalarla taraftarları, taraftardan fazlası olmaya davet ediyoruz' dedi.

'TARAFTAR ANKETLERİNE DEVAM EDECEĞİZ'

Özellikle eğitime çok önem verdiklerini belirten Dikici sözlerine şu şekilde devam etti:

'Farklı projeler yapıp ekosisteme de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri de Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı anketiydi. Socios.com Türkiye Taraftar Anketi, geçen yıl yapıldı. Ankete 50 bine yakın taraftar katıldı. Futbol taraftarlarının aslında dijital alışkanlıklarını, bilet fiyatları konusundaki görüşlerini, taraftarlık hikayelerini ve tabii ki blockchain konusundaki bilgi deneyimlerini sorduk. Mesela taraftarların sadece yüzde 3'ü blockchain ve Fan Tokenlar konusunda bilgi sahibi olduklarını ilettiler. Bu da aslında bize, gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Bu sene de benzer bir araştırma yapacağız. Çünkü biz spor ekosisteminin içerisindeyiz. Eğitime önem veriyoruz. Ama akademik çalışmalar da bu işin bir parçası olduğu için her yıl kendimizi yenileyerek farklı projelerde de taraftarların karşısına çıkacağız.'

'TARAFTARLARA OYUNCULARIN İMZALI FORMASINI HEDİYE ETTİK'

Dikici, 'Takımla maç seyatinden VIP loca ağırlamalarına, antrenman ziyaretlerine, kişiye özel mesajlı doğum günleri kutlamalarına kadar dünyanın birçok yerindeki taraftarlara özel ayrıcalıklar sunmaya çalışıyoruz. Örneğin UEFA'nın resmi partneri olarak bu sene final öncesindeki YeniKapı etkinliklerinde Manchester City ve Inter kulüplerinin de partneri olarak taraftarlara oyuncuların imzalı formasını ve lisanslı ürünlerini hediye ettik. Haaland'ın imzalı forması da buna dahildi' açıklamalarında bulunurken blockchain ve spor endüstrisi konusundaki araştırmalarına devam edeceklerini ve Fan Tokenlar gibi dijital varlıkların ilerleyen dönemlerde spor endüstrisinde çok daha konuşulacağının altını çizdi.

'FAN TOKEN GELİRLERİ KULÜPLERİN KAMUOYUNA AÇIKLADIĞI FİNANSAL RAPORLARINDA YER ALIYOR'

Dikici son olarak şunları söyledi:

'Blockchain teknolojileri, spor endüstrisinin geleceğine de yön verecek çünkü bu teknoloji, kulüplere de sürdürülebilir bir gelir kalemi yaratmış durumda. Bugün Fan Token gelirleri, kulüplerin kamuoyuna açıkladığı finansal raporlarında bile yer alıyor. O yüzden pazar büyüdükçe ve bu pazarın aktörleri katma değerli projeler yaptıkça blockchain spor ekosisteminin içerisinde kendini çok daha fazla hissettirecek.'