Social Proofy: İnternette Güvenilirlik Sağlayan Platform

İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde pek çok kişi temel iletişim ihtiyacından tutun da gündelik işlere kadar pek çok şeyi internetten hallediyor. Ancak bu durum, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İnternette güvenilir ve güvenilmez pek çok farklı platform mevcut. Ne yazık ki hepsini birbirinden ayırmak pek de mümkün değil. Neyse ki Social Proofy bu sorunu ortadan kaldırıyor. İşte ayrıntılar…

Social Proofy nedir?

"Sosyal kanıt" (Social Proof), bireylerin belirli bir durum veya kararla karşı karşıya kaldıklarında, diğer insanların ne yaptığına bakarak kendi davranışlarını şekillendirmesidir. Başka bir deyişle, insanlar ne yapacaklarına karar verirken genellikle diğer insanların ne yaptığına veya ne düşündüğüne dikkat ederler. Sosyal kanıtın temelinde, bir şeyin başka insanlar tarafından kabul görmüş olmasının, o şeyin doğru veya değerli olduğu anlamına geldiği inancı yatar.

Örneğin internette istediğiniz bir ürünü ya da hizmeti satan bir site gördüğünüzde şüpheyle yaklaşmanızın nedeni de budur. Social Proofy de tam olarak bu konseptin üzerine giderek sizin için işleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Social Proofy, web sitelerinde kullanılabilecek 30'dan fazla widget sağlayan bir platform. Kullanıcılar bu widget'ları kullanarak potansiyel müşteri toplayabilir, sosyal kanıt ekleyebilir veya fomo oluşturarak satışlarını artırabiliyor. Diğer platformlardan farkı ise ihtiyaç duyulan tüm widgetları tek platformda sunmasıdır. Daha fazla Bilgi için buraya tıklayabilirsiniz

Social Proofy'nin bazı özellikleri ise şunlar:

Kurulumu ve kullanımı kolay

Çeşitli sosyal kanıt görüntüleme seçenekleri

Gerçek zamanlı veri takibi

Popüler pazarlama araçlarıyla entegrasyon

Rekabetçi fiyatlandırma