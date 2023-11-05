Snapdragon 8 Gen 4: Mobil İşlemcilerin Yeni Lideri

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, Apple M2'den daha hızlı bir performans sunacak. İşte Snapdragon 8 Gen 4'ün teknik özellikleri ve performansı.

Mobil işlemciler günümüzde standart kullanıcıların beklentilerinin üstünde performans sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre Qualcomm, MacBook'larda kullanılan Apple M2'den daha hızlı işlemciyle karşımıza çıkacak. İşte Snapdragon 8 Gen 4 teknik özellikleri..

Dizüstü performansı sağlayacak: İşte Snapdragon 8 Gen 4 özellikleri

Qualcomm, şirketin ilk özel Oryon çekirdeklerini taşıyan Snapdragon 8 Gen 4'ü önümüzdeki yıl akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor. Bu işlemci tasarımlarının etkileyici olmasını ve muhtemelen Apple'ın A serisi yonga setlerine rakip olmasını beklerken, silikonun yeni Adreno 830 grafikarabirimine de dikkat etmemiz gerektiğini iddia eden bir söylenti var.

3DMark Wife Life Extreme test sonuçları, Snapdragon 8 Gen 4'ün yeni nesil grafik işlemcisinin Apple'ın M2'sinden yüzde 10 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Adreno 830'un 7.200 puan aldığı söyleniyor; bu da 8 çekirdekli GPU'ya sahip M2 arasındaki yüzde 10'luk performans farkına denk geliyor. Her biri farklı sayıda GPU'ya sahip iki M2 modelinin bulunduğunu ve üst düzey yapılandırmanın maksimum 10 GPU çekirdeğine ulaştığını belirtmekte fayda var.

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Snapdragon 8 Gen 4, TSMC'nin 3nm teknolojisini kullandığı N3E üretim sürecinden geçecek. Yeni işlemcinin NUVIA çekirdekleri ile piyasaya sürülecek ilk işlemci olacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcide 2 adet NUVIA Phoenix I ve 6 adet NUVIA Phoenix M çekirdeğe yer verecek. SM8750 kodu ile piyasaya sürüleceği belirtilen işlemci, Snapdragon 8 Gen 3'ten yüzde 40 daha hızlı olacak.

Sızdırılan bilgiler arasında Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin GeekBench skorları da yer alıyor. Amiral gemisi işlemci, tek çekirdek testinde 2.070 ve çoklu çekirdek testinde 9.100 puan almayı başardı.