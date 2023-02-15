Snapdragon 8 Gen 3 performansı sızdırıldı

Qualcomm, bu yıl tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin test aşamasına geçti. Performansı ile dikkat çeken Snapdragon 8 Gen 3 modelinin Geekbench skoru sızdırıldı.

Snapdragon 8 Gen 3 Geekbench skoru ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 2, bir önceki nesil işlemciye göre oldukça önemli performans iyileştirmeleriyle karşımıza çıktı. İddiaya göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 modelini beklenenden daha erken tanıtacak.

Snapdragon 8 Gen 3, tekli çekirdek performansında 1.930 puan almayı başardı. Yeni işlemcinin çoklu çekirdek performansı ise 6.236 olarak karşımıza çıkıyor. Testin Android 13 işletim sistemine sahip bir cihaz ile yapıldığını belirtelim.

Ünlü analist Digital Chat Station'a göre, Snapdragon 8 Gen 3 modeli 2023'ün üçüncü çeyreğinde amiral gemisi telefonlarda yer alacak. Sızdırılan Geekbench skorunda, yeni modelin Snapdragon 8 Gen 2'ye kıyasla yüzde 25 performans artışı gösterdiği açıkça görülebiliyor.

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Qualcomm'un yeni işlemcisi için TSMC'yi tercih edeceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 1 için Samsung ile işbirliği yapan şirket, performans ve ısınma sorunu nedeniyle Gen 2 modelinde tekrar TSMC ile anlaşmıştı.

Qualcomm'un TSMC tarafından geliştirilen 3nm üretim teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Samsung'un geliştirdiği 3nm teknolojisin beklentileri karşılayamadığını belirtmekte fayda var.

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