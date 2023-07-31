Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi hakkında detaylar ortaya çıktı. Galaxy S24 için özel olarak tasarlanan işlemci, yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Mobil işlemci pazarında Android cihazlar için piyasanın en güçlü işlemcilerini üreten Qualcomm, yeni Snapdragon 8 Gen 3 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bugün de bu yonganın özel bir versiyonu ortaya çıktı. İşte Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ve performansı…

Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ve performansı ortaya çıktı!

Qualcomm'un Samsung ile olan anlaşması sayesinde geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin "for Galaxy" şeklinde özel ve çok daha performanslı bir versiyonunun Galaxy S23 modellerinde kullandığını gördük.

Bugün de Galaxy S24'te kullanılacak özel Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri ve performansı ortaya çıktı. 1×3.30GHz Cortex X4, 3×3.15GHz Cortex A720, 2×2.96GHz Cortex A720 ve 2×2.27GHz Cortex A520 şeklinde 8 çekirdekten oluşan işlemci, grafik tarafında Adreno 750 GPU kullanıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 ile akıllı telefonlar şahlanacak!

Ayrıca yukarıda yer alan görseldeki test sonuçlarındaki sistemde 8 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi kullanıldığı belirtiliyor. Geekbench testinde düz Snapdragon 8 Gen 3 tek çekirdekte 1700, çoklu çekirdekte 6 bin 600 puan almayı başarırken S24'te kullanılan versiyonu tek çekirdekte 2233, çokluda ise 6661 puan alıyor.

Aynı zamanda düz versiyonun AnTuTu v10 puanını da geçtiğimiz günlerde sızdırıldı. İşlemcinin, yapılan bu testte 1771106 puana ulaştığı görüldü. Fakat Samsung için geliştirilen ve daha sonra (Snapdragon 8 Gen 2'de olduğu gibi) diğer markalar tarafından kullanılacak versiyonunun çok daha yüksek sonuçlar alacağını söyleyebiliriz.

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