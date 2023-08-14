Snapdragon 8 Gen 3 İşlemcisi Üreticileri Korkutuyor

Akıllı telefon üreticileri, her yıl modellerini güncellerken, en yeni işlemcileri kullanıyorlar. Her geçen yıl gelişen teknoloji ile böylece telefonlar çok daha iyi performans gösterebiliyor. Ancak önümüzdeki yıl için bu durum değişebilir.

Snapdragon 8 Gen 3'ün maliyeti üreticileri korkutuyor

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 amiral gemisi işlemcisini 2023'ün sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Doğal olarak birçok üretici, yeni nesil amiral gemisi telefonlarında bu işlemciyi kullanmak istiyor. Ancak Qualcomm'un yeni işlemcisi bazı marka ve modeller için biraz pahalı gelebilir.

Son gelen raporlara göre Snapdragon 8 Gen 3'ün fiyatını her zamankinden biraz daha pahalı olacak. Bu yüzden bazı üreticilerin Qualcomm'un en yeni işlemci modeli yerine akıllı telefonlarında Snapdragon 8 Gen 2 veya bir Dimensity yonga seti kullanmayı planlıyorlar.

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Yüksek fiyatı ile üreticileri bir mikar korkutan Snapdragon 8 Gen 3'ü markaların sadece Pro veya Ultra gibi takılar alan üst düzey akıllı telefonlarında görebiliriz. Markaların standart amiral gemisi telefonları ise muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2 ya da MediaTek Dimensity işlemcilere ev sahipliği yapacak.

Bu yüzden markaların standart amiral gemisi modellerinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyi benimsemesi beklenmiyor. Bu işlemciyi kullanacak olan yeni nesil amiral gemisi telefon modellerinin ise çok daha pahalı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Snapdragon 8 Gen 3 kuşkusuz üstün bir performansa sahip olacak. Ancak bu işlemciyi kullanmak isteyenlerin fazladan para vermeleri gerekecek gibi görünüyor. Diğer yandan MediaTek'in amiral gemisi işlemcileri ve Snapdragon 8 Gen 2 hali hazırda oldukça yeterli performans gösteriyorlar.

Peki siz Snapdragon'un en yeni işlemcisi ve amiral gemisi telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Eski bir işlemciye sahip amiral gemisi telefon satın almak ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.