Snapdragon 8 Gen 3 beklenenden erken geliyor!

Mobil işlemcilerin performansı her geçen gün artıyor. Öyle ki akıllı telefonların, tabletlerin ve bazı dizüstü bilgisayarların içerisinde bulunan bu çipler artık masaüstü bilgisayarlarla rekabet edebilecek seviyeye ulaştı. Son olarak Snapdragon 8 Gen 3 hakkında heyecanlandıran sızıntılar ortaya çıktı.

Snapdragon 8 Gen 3 ne zaman gelecek? Hangi telefonda kullanılacağı belli mi?

Qualcomm tarafında yaşanan son gelişme Samsung ile işbirliğinden geldi. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinde yer alan Snapdragon 8 Gen 2'nin bu cihazlar için özel olarak optimize edildiği, özellikle Ultra'da bulunan versiyonun Android tarafındaki en güçlü çip olduğu paylaşıldı.

Fakat bu gelişmelerin üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Qualcomm'un elini hızlı tutarak bir sonraki seriye odaklandığı ortaya çıktı. Tabii şu an için resmi açıklamalara değil yalnızca sızıntılara sahip olsak da seleflerinden daha erken piyasaya çıkacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

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Snapdragon 8 Gen 3 çıkış tarihi ise sızıntılara göre bu yılın 3. veya 4. çeyreğinde olacak. Hatta ilk olarak Çin menşeli akıllı telefonlarda kullanılacağı da iddialar arasında. Buna göre, bu yılın son çeyreğinde, yani önümüzdeki ekim veya kasım ayında bu çipi kullanan ilk akıllı telefonu görebiliriz.

Tabii işlemcinin beraberinde neler getireceğini bilmiyoruz. Ancak Snapdragon 8 Gen 2, selefine kıyasla CPU'da yüzde 35 performans artışı ve yüzde 40'a varan güç verimliliği sunuyor. Benzer şekilde GPU tarafında da yüzde 25 civarında bir performans artışı ve yüzde 45'e varan güç verimliliği var. Dolayısıyla serinin 3. neslinde de benzer bir tablo görebiliriz.

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