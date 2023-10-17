Snapdragon 8 Gen 3, 90W hızlı şarj, 1.5K çözünürlük: Xiaomi 14 özellikleri sızdırıldı!

Android akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, yakın zamanda yeni Xiaomi 14 serisi ile tüketici karşısına çıkacak. Bunun için günler kalmışken şimdiye kadar sızıntıları ile merak uyandıran yeni amiral gemisi Android serisindeki standart modelin bütün teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte Xiaomi 14 özellikleri…

Xiaomi 14 özellikleri: 120 Hz ekran, Snapdragon 8 Gen 3 ve dahası

Xiaomi 14'ün basın ile paylaşılacak bir tanıtım posteri mikroblog web sitesi Weibo'da ortaya çıktı. Bu posterde akıllı telefonun teknik özellikleri de gözler önüne serildi. İşte Xiaomi 14 modelinin beklenen özellikleri…

Posterde yer alan bilgilere göre Xiaomi 14 modeli 6,44 inç boyutunda C8 OLED bir ekrana sahip olacak. 1,5K çözünürlükte olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Ayrıyeten maksimum 2.800 nit parlaklık sunacakken, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojilerini barındıracak.

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Cihaz, Qualcomm tarafından üretilecek Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Apple A17 Pro'ya rakip olan bu işlemcinin henüz çıkmadığını ve bu ayın sonlarına doğru duyurulmasının beklendiğini belirtelim.

Akıllı telefonun arka kasasında üç tane kamera yer alacak. Bunlar sırasıyla OV50H sensörlü 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 Megapiksel telefoto lens şeklinde olacak.

LPDDR5x tipinde RAM ve UFS 4.0 biçiminde depolama alanı ile gelecek Xiaomi 14 modeli, 4.600 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Bu batarya; 90 W kablolu, 50 W kablosuz ve 10 W ters kablosuz şarj ile beslenecek.

Xiaomi 14 özellikleri arasında 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikte tatlı suya dayanıklılık ve toza karşı koruma ile beraber Büyük VC sıvı soğutma sistemi de bulunuyor. Akıllı telefon ile ilgili tüm bilinenlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikDeğer Ekran: 6,44 inç C8 OLED 1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2.800 nit maksimum parlaklık Dolby Vision ve HDR10+ desteğiİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ana Kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel, OV50H – Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel – Telefoto lens: 50 MegapikselRAM: LPDDR5xDepolama: UFS 4.0Batarya: 4.600 mAh, Şarj: 90 W kablolu şarj 50 W kablosuz şarj 10 W ters kablosuz şarjİşletim Sistemi: AndroidDiğer: IP68 – Suya ve toza karşı koruma Büyük VC sıvı soğutma sistemi

Xiaomi 14 serisinin bu ayın sonlarına doğru markanın ana vatanı Çin'de tanıtılması bekleniyor. Daha sonraki aylarda ise küresel olarak piyasaya sürülecek. Akabinde yeni akıllı telefonların Türkiye'de de satışa sunulması kuvvetle muhtemel.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 14 özellikleri beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.