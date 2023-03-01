Snapdragon 8 Gen 2'ye iSIM dokunuşu!

Akıllı telefon dünyasında yaptıklarıyla tanınan Vodafone, Qualcomm Technologies ve Thales, geçtiğimiz yılın Ocak ayında SIM kart işlevlerinin cihazın ana işlemcisine entegrasyonunu sağlayan iSIM teknolojisini tanıtmıştı. SIM, görevi görecek işlemci, bugün belli oldu.

Qualcomm ve Thales, iSIM donanımlı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini tanıttı

Qualcomm ve Thales, MWC 2023'te iSIM donanımlı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin ayrıntılarını açıkladı. İşlemci, ticari olarak konuşlandırılabilen ilk iSIM olarak kayda geçiyor. Ek olarak, eSIM modülleriyle aynı düzeyde siber koruma sağlayan bir GSMA güvenlik sertifikası aldı.

Thales Mobile'da Ürünler Başkan Yardımcısı Guillaume Lafaix, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi.

GSMA tarafından bir iSIM'in dünyanın ilk güvenlik sertifikası, Qualcomm Technologies ve Thales'in yıllarca süren yoğun geliştirme çalışmalarının ardından geldi. Giderek daha popüler hale gelen eSIM'in yanı sıra Thales 5G iSIM, cihaz üreticilerine ve mobil operatörlere, müşterilerine zahmetsiz kablosuz bağlantı ve daha heyecan verici ve erişilebilir ürün tasarımları sunma konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor.

Snapdragon 8 Gen 3 beklenenden erken geliyor!

iSIM, SIM işlevselliğini cihazın ana işlemcisine entegre edilmesiyle çalışıyor. Böylece cihaza daha yüksek performans ve daha fazla bellek kapasitesi sağlanıyor. iSIM, SIM teknolojisini 1 mm2'den daha küçük bir alanda barındırıyor. Kıyaslamak gerekirse geleneksel bir nanoSIM kartın boyutundan 100 kat daha küçük bir alandan bahsediyoruz.

iSIM teknolojisinin avantajları;

Bir cihazda daha önce işgal edilen alanı serbest bırakarak cihaz tasarımının basitleşmesine ve performansını geliştirilmesine katkıda bulunur.

SIM kartın işlevleri, grafik işlem birimi (GPU), merkezi işlem birimi (CPU) gibi birimlerle beraber cihaza entegre edilir.

Mevcut eSIM altyapısından yararlanan operatör tarafından uzaktan SIM provizyonu sağlanır.

Son teknoloji SIM kart teknolojisine sahip olmayan bazı cihazlara da mobil hizmet bağlantısını sunar.

Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri

4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılıyor. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.