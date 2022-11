Snapdragon 8 Gen 2'nin performansı iPhone 14 Pro'ya kafa tutuyor!

Apple ARM tabanlı işlemcileri ile piyasaya yön veren üreticilerden birisi. Android için geliştirilen platformlar heyecan verici olsa da şuana kadar iPhone'un A Silicon serisindeki performans yakalanabilmiş değil. Apple bu konuda liderliği elinde tutuyor. Fakat Qualcomm cephesinden gelen Snapdragon 8 Gen 2 atılımı ile bu tablo değişebilir.

Kıyaslama sonuçları geldi

Qualcomm'un yeni işlemci platformu ilk olarak Vivo X90 Pro+ modeline güç verecek. Bu da testlerin X90 Pro+ ile yapıldığı anlamına geliyor. Testin sonucunda Snapdragon 8 Gen 2'nin A16 Bionic'e yakın bir performans verdiğini görüyoruz.

Geekbench 5 üzerinde yapılan kıyaslama sonuçlarına bakılırsa Snapdragon 8 Gen 2 bir hayli heyecan verici duruyor. Özellikle işlemcinin çoklu çekirdek performansı etkileyici düzeyde.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile gelecek ilk oyuncu telefonu belli oldu!

Tam olarak neyi test ediyorlar?

Yapılan kıyaslamanın sonuçlarını anlayabilmek için öncelikle Geekbench 5'in ne olduğunu anlamalısınız. Geekbench 5, işlemcinin GPU performansına ek olarak tek çekirdek ve çok çekirdek performansını ölçer. Bir telefonun gücünü görmek ve diğer cihazlarla kıyaslamak için kullanılan bir uygulamadır.

Yakın zamanda iPhone 14 Pro Max yapılan bir Geekbench 5 testinde 1884 tek çekirdek, 5431 çoklu çekirdek puanı aldı. Bu sayılar şuanda piyasada bulunan bir telefonun erişemeyeceği performans değerleri. Vivo X90 Pro+ ise aynı testte iPhone 14 Pro'ya çok yakın bir sonuç elde etti.

More vivo X90 Pro+ Snapdragon 8 Gen 2 scores appear, single-core close to 1500, multi-core close to 5200 pic.twitter.com/zDkcSU8LM2 — Ice universe (@UniverseIce) November 22, 2022

Yapılan paylaşımda görüldüğü üzere Vivo X90 Pro+ tek çekirdek testinde 1462, çoklu çekirdekte ise 5182 puan almış. Hali hazırda resmi tanıtımı yapılmış ve yakın tarihte piyasaya sürülecek olan telefonun bu denli yüksek performans vermesi etkileyici. Yeni Snapdragon 8 Gen 2'nin performansının iPhone 14'ün içerisindeki A15 Bionic'den daha iyi olduğunu da hatırlatalım.

Bu sonuçları sadece Vivo X90 Pro+ özelinde değerlendirmek haksızlık olur. Yine yakın tarihte tanıtılması beklenen Galaxy S23 serisi ve bir çok amiral gemisi telefon da aynı platformdan güç alacak. Ayrıca yeni yonga yapılan testlere göre, Samsung'un Exynos 2200'ünden yüzde 45 daha performanslı. Hatta söz konusu grafik birimi olunca da yüzde 88'e varan enerji verimliliğinden söz edebiliriz.

Siz Snapdragon 8 Gen 2'li cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın A Bionic işlemcileri için rekabetli bir ortam oluşuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!