Snapdragon 8 Gen 2'li OnePlus 11 Pro 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle bilinen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl özellikle OnePlus 10 Pro 5G ile dikkatleri üzerine çeken şirket, çok yakında tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi ilk kullanan şirketlerden birisi olacak. Bu nedenle yıl bitimine dek bir modelin daha piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son raporlar, bu cihazın OnePlus 11 Pro 5G olduğu yönünde.

OnePlus 11 Pro 5G ne zaman piyasaya sürülecek?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre şirket Ocak 2022'de tanıtılan OnePlus 10 Pro 5G'nin devamı niteliğindeki OnePlus 11 Pro 5G üzerinde çalışıyor ve kasım ayında piyasaya çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 2'nin hemen ardından bu cihazı tanıtmayı planlıyor. Yani telefon en geç aralıkta çıkışını gerçekleştirecek.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak.

OnePlus'tan bir telefonuna daha güncelleme!

Akıllı telefonun selefi OnePlus 10 Pro modelinin teknik özellikleri ise şöyle;