Snapdragon 8 Gen 2'li Nubia Z50'nin tasarımı ortaya çıktı!

Nubia, yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtmak için adeta gün sayıyor. Kısa süre önce Z40S Pro ile kullanıcıların karşısına çıkan Nubia, Z50 modelini göstermeye hazırlanıyor. Merakla beklenen cihazla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Yakın zamanda 80W şarj ile 3C sertifikasını aldı. Bugün cihaz ile ilgili gelişmelere yenisi eklendi. Son olarak marka Z50 tasarımını gözler önüne seren resmi görsellerini paylaştı.

Nubia Z50 ön tasarımı ortaya çıktı!

Nubia Z50 ile ilgili gelişmelere bir yenisi eklendi. Şirket henüz lansmanı yapılmayan akıllı telefonun ön tasarımını gözler önüne seren resmi görselleri paylaştı. Söz konusu görsellerin şirketin daha önce paylaştığı afişlerle ortaya çıkan raporlarla doğru orantılı. Akıllı telefonun Z40S Pro tasarımıyla benzert bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Resmi görsellere göre Nubia Z50 serisi üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Cihaz, kavisli kenarlara ve ekrana sahip. Cihazdaki çerçevelerin ince olmasıyla beraber birinci sınıf görünüm kazanıyor. Arkada dikdörtgen bir kamera modülünde üç kamera çıkıntısı var. Kamera çıkıntılarından ikisi oldukça büyük olurken, küçük olan kamera çıkıntısının çapını belirleyen LED flaş modülü yer alacak

Nubia Z40s Pro inceleme!

Tasarım açıklamasına ek olarak, cihazın Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, özel 35 mm optik sistem ve 5.000 mAh pil ile geleceğini de doğruluyor. Cihazla ilgili bilgilerin çoğu hala gizlenirken diğer fotoğraf modlarının yanı sıra yıldızlı gökyüzü fotoğrafçılığını da destekleyeceği de söylentiler arasında.

Son olarak Nubia, yeni serinin 19 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı. Akıllı telefon daha sonra globaldeki kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Nubia Z50'nin tahmin edilen özellikleri

Ekran: 6.67 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Kamera: 64 megapiksel

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Batarya Özellikleri: 80W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil

İşletim sistemi: Android 12

Bağlantı: 5G

Diğer: Ekran altı parmak izi tarayıcısı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nubia Z50, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.