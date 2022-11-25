Snapdragon 8 Gen 2'li ilk oyuncu telefonu için geri sayım!

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak ilk oyuncu telefonu Red Magic 8 Pro ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Mobil işlemci pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Bu alanda öne çıkan Qualcomm ve MediaTek gibi üreticiler, çok yakında yeni ürünlerini vitrine çıkararak akıllı telefonları daha da güçlü hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak ilk oyuncu telefonu Red Magic 8 Pro olacak. Son olarak cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Red Magic 8 Pro 3C veri tabanında göründü

Red Magic 8 Pro, NX729J model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Böylelikle cihazın 165W şarj hızlarını destekleyeceği belli oldu. Bilindiği üzere modelin selefi Red Magic 7 Pro, maksimum 135W şarj hızıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Listenin akıllı telefonun diğer özelliklerini ortaya çıkarmadığını da belirtelim.

Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, yonga setinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak tüm akıllı telefonlar belli oldu

Yeni yonga, selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlayacak. Enerji verimliliğinde ise yeni modelin yüzde 40 daha iyi performans göstereceği açıklandı. Qualcomm, yeni işlemcisinde yapay zeka yeteneklerinin bir üst seviyeye çıkarıldığının altını çizdi. Doğal dil işleme (NLP) işlemlerinde anlık veri akışı sağlanabilecek. Bir başka deyişle kullanıcıların konuşmaları anlık olarak diğer dillere çevrilebilecek.

İşlemcide en önemli değişikliklerden biri ise kamera tarafında gerçekleştirilmiş. Yonga setine 200 Megapiksel desteği geliyor. Kullanıcılar, 8K HDR ayarlarda 30FPS video kaydı çekebilecek. Kamera performansını iyileştirmek için işlemcide donanımsal yapay zeka desteği de mevcut.

Red Magic 8 Pro'nun tanıtım tarihiyse henüz belli değil. Ancak cihazın kısa bir süre önce TENAA ve Bluetooth SIG veri tabanında ortaya çıktığını belirtelim. Bu noktada özellikle Bluetooth SIG veri tabanında görünen cihazların yaklaşık bir ay sonra piyasaya çıktığı biliniyor. Bu nedenle akıllı telefonun aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!