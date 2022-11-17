Snapdragon 8 Gen 2'li Galaxy S23 Ultra performans testinde!

Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 serisi, 2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları arasında. Bilindiği üzere son dönemde serideki bazı modeller performans testlerinde göründü. Bu sayede telefonların nasıl bir performans sunacağı kabaca belli oldu. Kısa süre önce Galaxy S23 Ultra için de benzer bir haber geldi. Akıllı telefonun Avrupa varyantı Geekbench'te ortaya çıktı.

Galaxy S23 Ultra Geekbench'te görüntülendi

Aslında Galaxy S23 Ultra ilk kez Geekbench'te ortaya çıkmıyor. Zira akıllı telefonun ABD varyantı geçen ay SM-S918U model numarasıyla performans testlerinde göründü. Hatta tek çekirdekli testlerden 1.521, çok çekirdekli testlerden 4 bin 689 puan aldı. Son olarak modelin Avrupa'da satılması planlanan versiyonu SM-S918B model numarasıyla Geekbench veri tabanındaki görüntülendi.

Galaxy S23 Ultra'nın Avrupa versiyonu tek çekirdekli testlerden 1.504, çok çekirdekli testlerden 4 bin 580 puan aldı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan akıllı telefonun 8 GB RAM ile geldiğini ve kutudan Android 13 ile çıkacağını belirtelim.

Samsung'dan giriş seviyesi modele Android 12 müjdesi!

Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verecek.

Samsung, bugüne dek amiral gemisi modellerini kendi üretimi Exynos ve Snapdragon işlemcileriyle piyasaya sürdü. Hatta Galaxy S serisini Türkiye'ye ve Avrupa'ya yıllardır Exynos yongasıyla getiren şirket, bu yıl bir değişiklik yaptı ve şubatta tanıtılan Galaxy S22 serisini ülkemiz başta olmak daha fazla pazarda Snapdragon yongayla satışa sundu. Aynı durumun yeni seride de yaşanması ve Qualcomm versiyonunun Exynos'a kıyasla daha fazla ön planda olması bekleniyor. Zira Ice Universe gibi sektörün güvenilir isimleri tarafından paylaşılan raporlar da bu yönde.