Snapdragon 8 Gen 2 geliyor! Tanıtım tarihi açıklandı

Qualcomm, yeni amiral gemisi modelini Snapdragon Summit etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Snapdragon 8 Gen 2 tanıtım tarihi duyuruldu.

Snapdragon 8 Gen 2 tanıtım tarihi belli oldu

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin ne zaman tanıtılacağı nihayet belli oldu. Qualcomm Snapdragon Summit etkinliğinin 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeni işlemciyle ilgili bir diğer ayrıntı ise AV1 (AOMedia Video 1) video codec bileşeni desteği. Alliance tarafından geliştirilen açık kaynak ve telifsiz video kodlama formatı olan AV1, Netflix ve Google tarafından kullanılıyor.

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Snapdragon 8 Gen 1 işlemcide 1 adet yüksek performans çekirdeği, 3 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdek bulunuyor. Sızdırılan bilgilere göre Qualcomm, yeni işlemcisinde 4 farklı işlemci çekirdeği kullanacak. Ayrıca yeni işlemcinin de Snapdragon 8 Gen 1'de olduğu gibi 4nm teknolojisiyle üretileceği belirtiliyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet ARM Cortex-X3, 2 adet ARM Cortex-A720, 2 adet ARM Cortex-A710 ve 3 adet ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Grafik arabiriminde ise Adreno 740 kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geleneği bozmayarak yeni işlemciyle piyasaya sürülecek ilk modellerden birini üretmek için çalışmalara başladı. Xiaomi 13, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle tanıtılacak ilk telefonlar arasında yerini alacak.

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