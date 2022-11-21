Snapdragon 8 Gen 2 detaylı test sonuçları ortaya çıktı!

En nihayetinde Snapdragon 8 Gen 2 ile ilgili detaylı test sonuçları gün yüzüne çıktı. Kardeşleri ile yapılan kıyaslamalar dikkat çekici!

Qualcomm'un yeni platformu Snapdragon 8 Gen 2 ile ilgili gelen bilgiler heyecan yaratmaya devam ediyor. Mobil grafik biriminde ray-tracing desteği ve yüksek performans vaadi yeni işlemciyi merak unsuru yapıyor. En nihayetinde Snapdragon 8 Gen 2'nin detaylı test sonuçları gün yüzüne çıktı. Kardeşleri Snapdragon 8 Gen 1 ve 8 Plus Gen 1 ile yapılan kıyaslamalar dikkat çekici!

Karşılaştırma nasıl yapılıyor?

Yapılan kıyaslamalarda kullanılan test uygulamaları AnTuTu, GeekBench, GFXBench ve MLPerf. Bu uygulamalar arasında AnTuTu daha genel bir testtir. Grafik birimi, işemci ve bellek performansı test edilir, bu esnada kullanıcıya sunulan deneyime göre puan verilir. GeekBench daha çok CPU odaklı bir testtir. Görüntü sıkıştırma, işleme, konuşma tanıma, fizik simülasyonu gibi işlemler uygulanır. GFXBench bu uygulamalar arasında grafik birimini öncelik alan uygulamadır. Vulkan ve OpenGL 3.1 ile yüksek doku kalitesi barındıran ve telefonu zorlayan bir GPU testidir. Cihazın verdiği FPS değerleri baz alınır. Son olarak MLPerf Mobile ise yapay zeka performansını test eder. Cihaz üzerinde nesne algılama, konuşma testleri uygulanır.

Şu zamana kadar olduğu gibi yeni Snapdragon'da da kardeşlerine kıyasla yaklaşık yüzde 10 oranında performans artışı bulunuyor. Genel anlamda yüzde 35 oranında bir artış olsa da AnTuTu'nun işlemci performansına baktığını hatırlatalım.

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GeekBench 5'de çoklu çekirdek performansında yaklaşık olarak yüzde 30 oranlı bir artış görüyoruz. Tekli çekirdek performansında ise yüzde 10 oranında artış söz konusu. Snapdragon 8 Plus Gen 1'in halihazırda zaten çok güçlü bir platform olduğunu düşünürsek, bu oranlar cidden etkileyici.

Qualcomm ne yazık ki Snapdragon 8 Gen 2 ile karşımıza çıkacak olan Adreno GPU hakkında pek bir bilgi paylaşmadı. Bu sebeple grafik kartı tarafında yorum yapmak şimdilik güç. Tabloda da görüldüğü üzere 1080p T-Rex testi dışındaki bütün testlerde ciddi oranda bir performans artışı söz konusu. 1080p Manhattan testinde yüzde 24, 1440p Aztec Vulkan testinde ise tam yüzde 44 oranında artış görünüyor.

Qualcomm bu jenerasyonda her zaman olduğundan daha yüksek yapay zeka performansı sunmayı hedefliyor. Yeni platform görsel ve obje tanımada da tabloda görüldüğü üzere çok yüksek puanlar elde etmiş. Ayrıca geçmiş işlemcilere kıyasla watt başına yüzde 65, genelde ise yüzde 435 oranında yapay zeka iyileştirmeleri mevcut.

Yeni Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılan cihazlar 2022 sonuna kadar son kullanıcıya sunulacak. Yeni platformdan yararlanan markalar arasında OnePlus, Sharp, Asus, Xiaomi, Honor, Sony, Oppo, Redmi ve Motorola da yerini alıyor.