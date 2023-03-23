Snapdragon 7+ Gen 2'li Redmi Note 12 Turbo performans testinde!

Xiaomi cephesinde yeni modeller için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda tanıtılması beklenen telefonlardan biri de geçen hafta tanıtılan Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2'den güç alacak Redmi Note 12 Turbo. Kısa bir süre önce tanıtım tarihi belli olan akıllı telefon şimdi de performans testinde ortaya çıktı. İşte Redmi Note 12 Turbo Geekbench puanı!

Redmi Note 12 Turbo Geekbench puanı belli oldu

Yaklaşan Redmi Note 12 Turbo 23049RAD8C model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Model, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.213, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 972 puan almayı başardı.

Akıllı telefon 28 Mart'ta vitrine çıkacak. Bunun dışında herhangi bir sürpriz olmazsa Snapdragon 7+ Gen 2'den güç alan ilk akıllı telefon olacak. Zaten Geekbench veri tabanı da bunu doğrular nitelikte.

Snapdragon 7+ Gen 2'li Redmi Note 12 Turbo için tarih verildi!

Snapdragon 7+ Gen 2 selefi Snapdragon 7 Gen 1'den CPU tarafında yüzde 50 daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca bu fark grafik biriminde tam 2 kata kadar çıkıyor. Benzer şekilde yapay zeka birimi de 2 kat daha hızlı çalışıyor. Bu şekilde devasa bir artış olmasına rağmen yüzde 13 daha verimli bir sonuç ortaya koyuyor. Bunun dışında 1×2.91GHz Cortex X2, 3×2.49GHz Cortex A710, 4×1.8GHz Cortex A510 ve Adreno 725 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Note 12 Turbo hakkındaki sızıntılar, 120 Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED bir ekrana sahip olacağını gözler önüne seriyor. Bunun dışında 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolamayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak.

Note 12 Turbo'nun ön tarafında 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak. Arkada ise muhtemelen 50 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Son olarak 67W hızlı şarj desteği bulunan 5.000 mAh bir bataryaya sahip olacak.

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