Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1 duyuruldu! İşte özellikleri

Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setleri duyuruldu. Giriş ve orta segmente hitap edecek yeni setler, 5G ile geliyor.

Donanım devi Qualcomm, giri-orta segment akıllı telefonlara güç verecek yeni Snapdragon 6 Gen 1 ve Snapdragon 4 Gen 1 yonga setlerini duyurdu. SD 6 Gen 1 4nm mimarisine geçiş yaparken; SD 4 Gen 1'in 6nm mimaride kaldığını belirtelim. İşte tüm detaylarıyla en yeni Snapdragon yonga setleri.

Orta segmentin yeni setleri: Snapdragon 6 Gen 1 ve 4 Gen 1

Bir süre önce 6. Nesil Snapdragon modeliyle ilgili bilgiler sızdırılmıştı. Qualcomm'un son etkinliğinde sızdırılan bilgiler nihayet resmiyet kazandı. Orta segment rakiplerine kıyasla daha güçlü olan Snapdragon 6 Gen 1 ve SD 4 Gen 1; 5G teknolojisine ve sırayla 200 Megapiksel ve 108 Megapiksel desteğine sahip.

Snapdragon 6 Gen 1'in ana çekirdekleri 2.2 GHz, SD 4 Gen 1'in ana çekirdekleri ise 2.0 GHz'de çalışıyor. Her iki modelde de sekiz çekirdek yer alıyor. Ayrıca Vulkan 1.1 desteğine sahip modeli bilinmeyen Adreno GPU bulunuyor.

https://shiftdelete.net/snapdragon-8-gen-2-geliyor-tanitim-tarihi-aciklandi

Qualcomm birtakım güç ve verimlilik artışlarına sahip olduğunu ifade etti. Snapdragon 6 Gen 1'in grafik performansı yüzde 35, hesaplama performansın ise yüzde 40'a varan yükseltmelere sahip olacak. Snapdragon 4 Gen 1; yüzde 15 daha hızlı işlemci ve yüzde 10 daha güçlü GPU performansına yer verecek.

Kamera desteğinde de bazı iyileştirmeler bulunuyor. Snapdragon 6 Gen 1, 200 Megapiksel kamera destekliyor. Ayrıca aynı anda üç kameradan fotoğraf ve HDR video çekimi yapabiliyor. Qualcomm AI Engine sayesinde yapay zeka performansında 3 kata varan oranlarda artış olacak.

Snapdragon 6 Gen 1, dördüncü nesil Snapdragon X62 5G modeme sahip olacak. Bu modem, 2,9 Gbps'ye kadar indirme hızı sunacak. SD 4 Gen 1'de ise 2,5 Gbps'ya kadar indirme hızı destekleyen Snapdragon X51 5G modemi yer alacak.

Giriş ve orta segment telefonlara güç vermesi beklenen yeni Snapdragon modelleri, 2022'nin sonunda ve 2023'ün başında piyasaya sunulacak. Önümüzdeki yıldan itibaren SD 6 Gen 1 ve 4 Gen 1'li telefonlar görebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!