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SMARTIES NEXT! CONFERENCE: Pazarlamanın Geleceği

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Yapay zekanın da işin içine girmesiyle hızla değişen dünyada tüketicileri neler bekliyor? Pazarlama dünyasına dair merak edilen bütün sorular 11 Aralık'ta Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen SMARTIES NEXT! CONFERENCE'ta cevap bulacak.

Pazarlamanın geleceği nereye gidiyor? Yapay zekanın da işin içine girmesiyle hızla değişen dünyada tüketicileri neler bekliyor? Pazarlama dünyasına dair merak edilen bütün sorular 11 Aralık'ta Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen SMARTIES NEXT! CONFERENCE'ta cevap bulacak.

SMARTIES NEXT! Conference başlıyor!

Dünya çapında 800'den fazla üyesi olan, marka, ajans, yayıncı ve teknoloji dağıtıcılarını buluşturan MMA TÜRKİYE tarafından düzenlenen, modern pazarlama alanında yaratıcılığın ve yenilikçiliğin konuşulacağı SMARTIES NEXT! CONFERENCE, 11 Aralık 2023 tarihinde Swissotel The Bosphorus'ta yılın en son pazarlama etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Etkinlikte Meta, Snap, Unilever, Mastercard, HyperIn gibi pazarlama dünyasında en çok merak edilen lider şirketlerin, önde gelen yöneticileri ve fikir liderleri 20'den fazla seans ve panelde modern pazarlama konusunu her yönüyle ele alacak.

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Fintech ve martech konusuna da detaylı olarak değineceğimiz SMARTIES NEXT!'te, yapay zekanın bankacılık süreçlerinde yarattığı devrim ise Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi temsilcilerinin katılacağı panellerde masaya yatırılacak.

Mastercard'ın sunacağı "NEXT! in Personalisation" oturumunda da Mastercard'ın hassas hedefleme için veri ve teknolojiden nasıl yararlandığını öğreneceğiz. NEOHUB ve Netmera ise yapay zekanın martech ve fintech uygulamalarında kullanımını "NEXT! in AI Shaped Martech & Fintech" oturumunda tartışacak.

ABD'de Interpol ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlara danışmanlık veren AI Ethics Lab'ın kurucusu ve yöneticisi Dr. Cansu Canca geleceği sorumlu bir şekilde şekillendirmek için hayati önem taşıyan etik hususları, Unilever DACH Bölgesi Beslenme Grubu Genel Müdürü, FMCG dünyasının parlayan yıldızı Jochanan Senf, yeni teknoloji araçlarının kullanımını ve avantajlarını; yapay zekanın perakende sektöründeki gelişimi ve kendi işlerinde edindiği deneyimleri, Snap DACH Bölgesi Yöneticisi Goetz Trillhaas yapay zeka teknolojilerinin pazarlama kampanyalarını nasıl dönüştürdüğünü, dünyanın birçok ülkesinde AVM'lere yönelik çözümler üreten Hyperln Inc.'in kurucusu Markus Porvari da perakende gayrimenkullerinde kullanılan arttırılmış gerçeklik ve diğer yeni teknolojik çözümleri anlatacak. Türkçe yapay zeka platformu Cypien AI'ın CEO'su Sait Tunç Günbey ve CTO'su Mert Tuna Yılmaz dijital dönüşümde ekonomik ve ekolojik sürdürebilirliği katılımcılar ile paylaşacak.

MMA Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Mark Wächter, Snap Dach Bölgesi Yönetisi Goetz Trillhaas, Unilever Dach Bölgesi Beslenme Grubu Genel Müdürü Jochanan Senf ve MMA Almanya Ülke Müdürü Elvin Altun Noyan, Artırılmış gerçekliğin (AR), sanal gerçekliğin (VR) ve diğer ileri teknolojilerin müşteri etkileşimini nasıl artırdığını ve sürükleyici marka deneyimlerini nasıl desteklediğini "Artırılmış Pazarlamacı" panelinde tartışacaklar.

Dijital dönüşümde sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken AU Inova Lab Direktörü ve aynı zamanda tüm SMARTIES NEXT! CONFERENCE'ın da moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Dicle Yurdakul'un yöneteceği "Yapay Zeka'da Etik ve Hukuk" panelinin konuşmacıları ise AI Ethics Lab. Kurucu ve Yöneticisi Dr. Cansu Canca, Baysal Sezgin Hukuk Firması Ortağı Av.Özlem Sezgin ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazeteci-Yazar Dr. Özgür Mumcu olacak.

Yapay zekanın ve influencer pazarlamasına etkisi de incelenecek konular arasında. Serhat Demir ve Uberküloz yani Berk Keklik, SMARTIES NEXT!'te yapay zekayı bu alanda nasıl kullandıklarını ve gelecekte nereye gideceğine dair düşüncelerini paylaşacaklar.

Aynı günün akşamında, Eylül 2022 – Eylül 2023 döneminin yenilikçi, yaratıcı, başarılı modern pazarlama kampanyalarının ve projelerinin katıldığı "SMARTIES AWARDS 23"de ödüller sahiplerini bulacak. Detaylı bilgi ve ücretsiz davetiye www.mmaturkey.org adresinden ya da MMA Türkiye sosyal medya hesaplarından temin edilebilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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