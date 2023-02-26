SKYWELL'in iki elektrikli SUV modeli Türkiye'ye geldi! Fiyatı ne kadar olacak?

SKYWELL ET5 Long Range Legend ve Long Range Exclusive model elektrikli araçlar Türkiye'ye geldi. Peki ne zaman satılacak ve fiyatı ne kadar?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte elektrikli araçlar hayatımıza daha hızlı entegre oluyor. Bu sektörün önde gelen üreticilerinden SKYWELL, ET5 Long Range modelinin iki yeni sürümünü Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Peki ne zaman ve fiyatları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

SKYWELL ET5 Long Range, Mart 2023 itibariyle satışa sunulacak!

SKYWELL, son zamanlarda Türkiye'deki faaliyetlerini artırıyor. Son olarak geçtiğimiz sene Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü kazanan SKYWELL ET5 modelinin Long Range Legend ve Long Range Exclusive sürümleri, Türkiye'ye geldi. Mart 2023 itibariyle ise satışa sunulacak.

SKYWELL, elektrikli SUV modeli ET5'in iki yeni sürümünü Mart 2023 itibarıyla satışa sunacak. 86 kWh kapasiteli bataryası ile şehir içinde 646 km'ye kadar (WLTP) menzil sunan ET5 Long Range Legend'ın fiyatı 1.499.000 TL olarak belirlenmiş. pic.twitter.com/HK7G1CWfdm — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) February 25, 2023

ET5 Long Range Legend

85.96 kw/H batarya kapasitesi ile şehir içinde (WLTP) 646 KM menzil sunuyor. 150 kW beygir ve 6,6 kW/h şarj gücüne sahip. Hızlı şarj istasyonlarında 380V ile yüzde 20'den yüzde 70'e 63 dakikada dolum yapılabilir. Ayrıca 9.6 saniyede 0-100km/s hıza ulaşabiliyor. Maksimum (km/sa) 150 hız sunuyor.

ET5 Long Range Legend, 1 milyon 499 bin TL'den satışa sunulacak.

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ET5 Long Range Exclusive

Araç, 85,96 kW/h batarya kapasitesi ve 150 kW beygir gücü ile şehir içerisinde 646 km menzil sunuyor. 6,6 kW/h şarj gücüne sahipken, hızlı şarj istasyonlarında 380V ile yüzde 20'den yüzde 70'e 60 dakikada dolum yapabiliyor. 0-100km/s hıza ulaşma süresi ise 9.6 saniye.

ET5 Long Range Exclusive'in anahtar teslim fiyatı 1 milyon 899 bin TL.

SKYWELL ET5 Long Range Legend ve Long Range Exclusive özellikleri

SKYWELL ET5 Long Range LegendSKYWELL ET5 Long Range Exclusive Batarya kapasitesi: 85,96 kW/h85,96 kW/hBeygir gücü: 150 kW150 kWŞehir içi menzili (WLTP): 646 km646 kmKombine menzili (WLTP): 489 km489 kmGüç türü: Saf elektrikSaf elektrikAraç termal yönetim sistemiAkıllı pil sıcaklık kontrolüAkıllı pil sıcaklık kontrolüŞarj cihazı gücü (kw)6,6 kW/h11 kW/hBatarya hızlı şarj: %20 >%70 – 63 dakikada (380V)%20 >%70 – 63 dakikada (380V)Batarya yavaş şarj (Wallbox): 14 saatte tam dolum (220V)8 saatte tam dolum (220V)0-100km/s hıza ulaşma süresi (saniye): 9.69.6Maksimum hız (km/sa): 150150Uzunluk – genişlik – yükseklik (mm): 4720x1908x16964720x1908x1696Koltuk sayısı: 55Boş ağırlığı (kg): 18801880Bagaj bölmesi hacmi (L): 467—1141467—1141Fiyat: 1 milyon 499 bin TL1 milyon 899 bin TL

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