Skytech, IFA 2023'te Türkiye'nin yerli teknoloji şirketi olarak dikkat çekiyor

Skytech, Berlin'deki IFA 2023 fuarında Türkiye'nin yerli ve milli bir teknoloji şirketi olarak göz dikkat çekiyor. Skytech'in katılımı, Türk teknoloji ürünlerini uluslararası bir platformda tanıtarak ülkenin teknoloji alanındaki gelişimini destekliyor.

Skytech, Berlin'deki IFA 2023 fuarında Türkiye'nin yerli ve milli bir teknoloji şirketi olarak göz dikkat çekiyor. Bu büyük teknoloji fuarının dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olması, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki yerini ve potansiyelini vurgulamak adına büyük bir fırsat sunuyor. Skytech'in katılımı, Türk teknoloji ürünlerini uluslararası bir platformda tanıtarak ülkenin teknoloji alanındaki gelişimini destekliyor.

Skytech neden IFA 2023'te?

Skytech'in CEO'su Uğur Ünsal, IFA 2023'ün Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Ünsal, bu fuarda Türk ürünlerini dünya pazarına sunmanın ve uluslararası işbirlikleri kurmanın önemini vurguladı. Bu, Türkiye'nin teknoloji sektöründe uluslararası arenada daha fazla görünürlüğünü artırmak ve yerel teknoloji şirketlerini desteklemek açısından büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Skytech, IFA 2023 fuarında Hyundai ile işbirliği yaparak yenilikçi fikirler geliştiriyor. Bu işbirliği, ziyaretçilere VR gözlüklerle fabrika turları gibi benzersiz deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Bu durum, fuara katılanların teknoloji dünyasının içine daha derinlemesine bir bakış atmasına olanak tanıyacak ve Skytech'in teknolojik yeniliklerini vurgulayacak. Bu tür işbirlikleri, fuarın katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunarak fuarın etkisini artırıyor.