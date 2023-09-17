Skoda Türkiye'nin Yenilenen Web Sitesi Altın Örümcek Ödülü Aldı

Skoda Türkiye'nin yenilenen web sitesi, kolay kullanımı, anlaşılabilir tarzı ve modern tasarımıyla Altın Örümcek tarafından ödüllendirildi. Yeni web sitesi, markanın tüm modelleri hakkında detaylı bilgilere tüm cihazlardan kolayca erişim sağlıyor.

Skoda Türkiye'nin yenilenen web sitesi kolay kullanımı, anlaşılabilir tarzı ve modern tasarımıyla Altın Örümcek tarafından ödüllendirildi.

Yenilenen ve www.skoda.com.tr adresinden ulaşılan web sitesi, markanın tüm modelleri hakkında detaylı bilgilere tüm cihazlardan kolayca erişim yapılmasını sağlıyor. Yeni web sitesi daha dinamik ve yalın tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Yeniden tasarlanan karşılaştırma modülü, fiyat listesi ve model kategorisi gibi özellikleri sayesinde modelleri ve fiyatlarını kolayca karşılaştırma imkanı sunuyor. Gövde Renk Seçenekleri kategorisi ise modelleri istediğiniz renkte görme olanağı veriyor. Tüm modüllerin özellikle mobile uyumlu olarak çalışacağı şekilde kurgulanan yeni web sitesi, yeni marka stratejisi ve hedef kitlesi için atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.