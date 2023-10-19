Siz hayal edin yapay zeka yapsın: Youtube Festival etkinliği başladı!

Youtube, farklı geçmişlerden ve deneyim seviyelerinden gelen her türlü insanın bir araya geldiği ve yaratıcı ifade sınırlarını zorladığı bir platform olmayı başardı. Bugün başlayan Festival etkinliğinde de (Made On) yeni geliştirilen birçok ürün ve özellik duyuruldu.

Ayrıca videoları milyarlarca izlenmeye ulaşan yüzlerce içerik üreticisini bu etkinlikte bir araya getiriyor. Nitekim buraya tıklayarak kişisel kanalına ulaşabileceğiniz ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan da konuşmacı olarak katılım sağladı.

Youtube, Festival (Made On) etkinliğinde gelecek vizyonunu paylaştı!

Youtube, Shorts'un 2020'de başlamasından bu yana spontane fikirlerin ve ilham kaynaklarının paylaşıldığı bir yer haline geldi. Başlı başına Shorts, aylık olarak 2 milyardan fazla giriş yapan kullanıcıdan günlük 70 milyardan fazla görüntülenme elde ediyor. Bu nedenle Shorts için yeni geliştirilen özelliklere ayrıca dikkat çekildi.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Dream Screen adlı bir özellik test edilmeye başlanacak. Dream Screen, aklınızdaki fikri yazarak yapay zeka tarafından üretilecek video ve resimleri Shorts videolarınıza eklemenizi sağlayacak.

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Örneğin uzaya mı çıkmak istiyorsunuz? ya da fantastik filmlerdeki gibi büyülü bir ormanda mı yürümek istiyorsunuz? Hatta biraz daha sıra dışı düşünerek köpeğinizin sizi okula götürdüğü bir sahne canlandırmayı bile istiyor olabilirsiniz.

İşte tam bu noktada Dream Screen devreye giriyor. Siz hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak zihninizde oluşan görüntüyü yalnızca birkaç kelimeyle paylaşacaksınız. Gerisini YouTube sizin için düzenleyecek. Tabii bu özelliğin beta sürecindeyken yalnızca içerik üreticilerinin ufak bir kısmıyla paylaşılacağını, gelecek yıl ise herkese açılacağını söyleyelim.

YouTube'un buradaki amacı, video üretiminin zorluklarını ortadan kaldırarak, sizi sevdiğiniz şeye odaklanmaya teşvik etmek. Nitekim bununla birlikte YouTube Create adlı yeni bir mobil uygulama da bizleri bekleyen yenilikler arasında.

Bu uygulama, Android'de seçilmiş pazarlarda ücretsiz olarak sunuluyor ve içerik üreticilerin Shorts veya daha uzun videoları daha basit ve kolay bir şekilde üretmelerini sağlıyor. Uygulama, hassas düzenleme ve kırpma, otomatik altyazı, seslendirme yetenekleri ve filtreler, efektler, geçişler ve de telif hakkı olmayan müziklerin bulunduğu bir kütüphane gibi birçok video düzenleme aracı sunuyor.