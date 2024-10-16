Siyez Buğdayı Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mukaddes Kılıç Bayraktar, "Siyez Buğdayı Arabinoksilanlarının Modern Buğday ile Karşılaştırılması ve Kalın Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi" projesi, TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje siyez buğdayının modern buğday çeşitleri ile karşılaştırmalı olarak insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlıyor.

Özellikle, kalın bağırsak mikrobiyotasına olan etkilerinin değerlendirilmesi ile bağırsak sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yönelik önemli bulgular elde edilmesi hedefleniyor.

Siyez buğdayının besin bileşenleri ve özellikle arabinoksilan içerikleri üzerine yapılacak çalışma, fonksiyonel gıdaların önemini vurgularken geleneksel besin kaynaklarının modern toplumlar için kıymetini de ortaya koyacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projede, bağırsak sağlığıyla ilgili önemli veriler elde edilerek, beslenme alanında yeni yaklaşımlar geliştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, tüketici taleplerinin son yıllarda daha doğal ve fonksiyonel gıdalara yöneldiğini vurguladı.

Siyez buğdayının, yüksek protein içeriği ve düşük glisemik indeksi gibi özellikleriyle sindirim sistemini düzenleyici etkiler sunan, modern buğdaya alternatif bir atalık tohum olduğunu aktaran Bayraktar, projede, buğday kepeğinde bulunan arabinoksilanların kalın bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerinin araştırılacağını kaydetti.

Siyez arabinoksilanlarını fonksiyonel ürün geliştirmede kullanacaklarını belirten Bayraktar, "Bu da bunu tükettikten sonra acaba ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Buradaki hangi mikroorganizmaların gelişimini etkiliyor? Kalın bağırsak sağlığımızın üzerine etkilerini araştırmış olacağız." ifadesini kullandı.