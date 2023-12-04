Türkiye, deprem kuşağında olmasıyla ve özellikle son yıllarda yaşadığı şiddetli depremlerle birlikte bu hafızasını sürekli güncel tutuyor. Peki yıkımları ve can kaybını önemli ölçüde etkileyen sismik izolatör sistemi nedir? Nasıl kurulur?

Sismik izolatör burada üretiliyor!

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Depremler, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdide karşı en etkili savunma yöntemlerinden biri de sismik izolatör sistemi. Sismik izolatör, deprem, rüzgar gibi etkileri azaltmak için tasarlanmış bir sistem. Bu sistem, zemin ile yapının tabanı arasına yerleştirilen esnek enerji sönümleyici elemanlar sayesinde deprem kuvvetlerinin yapıya aktarılmasını azaltır ve sismik enerjiyi absorbe ediyor.

MİM Mühendislik tarafından kurulan TİS Teknoloji, Türkiye'deki deprem yalıtımlı bina ihtiyacına cevap vermek için kurulmuştur. Şirket, yalıtım cihazlarının tasarım, imalat, montaj ve servisine kadar tüm süreci yönetiyor. Özellikle sağlık sektöründe zorunlu hale gelen bu teknoloji, hastanelerin ve diğer kritik yapıların güvenliğini artırıyor.

Maraş Depremleri sırasında, sismik izolatörlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki Şehir Hastaneleri, bu teknoloji sayesinde faaliyetlerine devam edebildi. Bu durum, sismik izolatörlü yapılara olan ihtiyacı ve önemi kanıtladı. Sağlık Bakanlığı'nın sismik izolatörlü hastaneler konusunda aldığı karar, bu teknolojinin gelişimine büyük katkı sağladı. Hastanelerin ve diğer kritik yapıların güvenliği bu kararla daha da önem kazandı.

Yerli üretim, Türkiye'nin deprem sorununa yerel çözümler sunarak önemli bir rol oynuyor. Yerli sismik izolatörler, ulusal ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanıp üretiliyor ve böylece daha etkili sonuçlar veriyor. TİS Teknoloji'nin ürünleri çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Yurt dışındaki talebin Türkiye'deki talepten farklı olmasının sebepleri arasında deprem riskinin global ölçekte farklılık göstermesi ve Türkiye'nin bu alandaki uzmanlığının tanınması yer alıyor.