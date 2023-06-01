Şişecam, TÜBİTAK Başkanı ve ekibini AR-GE merkezinde ağırladı

Şişecam, Avrupa'nın en büyük AR-GE merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibini ağırladı. Şirket, TÜBİTAK ile yürüttüğü projeler hakkında bilgi paylaştı.

Şişecam, Avrupa'nın en büyük AR-GE merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibini ağırladı.

Şirket açıklamasına göre, Mandal ve beraberindeki heyet, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici'den Şişecam'ın yenilikçi ürünleri ve gelişim süreci devam eden projeleri hakkında bilgi aldı.

Şişecam, TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen "Sanayide Yeşil Dönüşüm", "Yapay Zeka ile Akıllı Üretim" gibi yüksek teknoloji alanlarında projelere imza atıyor.

Şişecam, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi, üniversite-araştırma altyapısı ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında da TÜBİTAK ile iş birliğini sürdürüyor.

Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 oyuncusundan biri olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Şişecam, üretimden gelen gücünü teknoloji geliştirme kabiliyetiyle harmanlayarak Türkiye'de kurumsal AR-GE kültürünün temelini atan şirketler arasında yer alıyor.

5746 sayılı yasa kapsamında "AR-GE Merkezi" ve "Tasarım Merkezi" olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi, "Türkiye'nin en büyük", Avrupa'nın ise bu alandaki sayılı laboratuvarlarından biri. Bu merkezde yaratılan özgün teknolojiler yenilikçi ürünlerle buluşurken Şişecam'ın öncü konumunu her alanda güçlendiriyor.