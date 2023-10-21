Teknolojiye dayalı projeler geliştiren Şırnaklı ve Hakkarili gençler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şırnaklı ve Hakkarili Gençler Milli Savunma Bakanı ile Buluştu

Teknolojiye dayalı projeler geliştiren Şırnaklı ve Hakkarili gençler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Şırnak ve Hakkari'de kendi imkanlarıyla teknolojiye dayalı projeler geliştiren ve bunda da başarı sağlayan gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktaki buluşmada, gençlerden yaptıkları projeleri dinleyen Güler, gençlerin hayata geçirecekleri projelerin ülkenin ve milletin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Güler, "Sizler geleceğin bilim adamlarısınız." ifadesini kullanarak, devletin teknoloji projelerinde gençleri desteklediğini söyledi.

Anıtkabir'i ziyaret

Görüşmenin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden gençler, Atatürk'ün eşyalarının da yer aldığı müzeyi gezdi.

Daha sonra TUSAŞ ve ASELSAN'a ziyarette bulunan gençler, buradaki çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Gençlerin TUSAŞ ziyaretine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik etti.

Şırnak ve Hakkari'den gelen gençlerin son durağı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi oldu.