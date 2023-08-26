Siper Ürün-2'nin ilk atışlı testi başarı ile gerçekleştirildi

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Siper Ürün-2'nin ilk atışlı test faaliyetinin Sinop Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ülkemizin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan A.Ş., Roketsan A.Ş. ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı tarafından yürütülen SİPER Projesi kapsamında, SİPER Ürün- 2 Sisteminin ilk atışlı test faaliyeti başarılı bir biçimde gerçekleştirildi. Bu test ile uçuş koşulları altında veri toplanarak, bu verilerin projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak faaliyetler kapsamında kullanılması hedefleniyor.

SSB Başkanı Görgün projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Siper Ürün-2'nin ilk atışlı test faaliyeti Sinop Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında emeği geçen ASELSAN'ımızı, ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE ve tüm alt yüklenici firmalarımızı kutluyorum."