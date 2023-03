Sınırlarını aştı: Popüler yapay zeka, metinden video üretiyor!

Son yılların en büyük yapay zeka projelerinden biri olarak görülen Stable Diffusion, yeni bir yapay zeka modeliyle genişliyor. Yazıdan görüntü oluşturma hizmetinin geliştiricisi Runway, Gen-2 teknolojisini duyurdu. Bu model sayesinde yapay zeka ile metinden video oluşturmak mümkün.

Yapay zeka ile metinden video nasıl oluşturulur?

Stable Diffusion'ın geliştirici şirketi, yeni yapay zeka modelini duyurdu. Gen-2 olarak bilinen teknoloji, kısa bir yazı açıklamasından üç saniyelik videolar oluşturabiliyor. Yeni araç, Runway'in web sitesinde bekleme listesine kaydolan kullanıcılar tarafından test edilmeye açıldı.

Generate videos with nothing but words. If you can say it, now you can see it. Introducing, Text to Video. With Gen-2. Learn more at https://t.co/PsJh664G0Q pic.twitter.com/6qEgcZ9QV4 — Runway (@runwayml) March 20, 2023

Google ve Meta gibi teknoloji devleri de metinden videoya yapay zeka modellerini araştırıyor. Ancak Runway'in kendi aracını tüm kullanıcılara açık hale getirmesi, sosyal medyada merak uyandırmayı başardı. Runway CEO'su Cristobal Valenzuela, yeni aracın, kullanıcıların fikirlerini hayata geçirmesinde kullanabileceğini söyledi.

CEO Valenzuela, Gen-2 teknolojisinin içerik üreticilerinden film yapımcılarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edileceğine inanıyor. Örnek görüntülerde gerçekçi doğa manzaralarından fütüristik robotlara kadar birçok video yer alıyor.

Ancak şirket, güvenlik ve geliştirme zaafiyeti nedeniyle Gen-2 modelini açık kaynak olarak kullanmayacak. Bununla birlikte Runway, bekleme listesinin kullanıcı talebinin yönetilmesine kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Yeni yapay zeka modeli özellikle içerik oluşturucularına yardımcı olacak gibi duruyor. Bu aracın, önümüzdeki aylarda hem profesyonel hem de amatör kullanıcılara açılacağını düşünüyoruz.

