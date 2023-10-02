Şimdi ne olacak? Apple, iPhone 15 Pro'ların aşırı ısındığını kabul etti!

Apple'ın 12 Eylül'de vitrine çıkardığı ve an itibariyle genel satışa çıkan iPhone 15 ailesi özellikle Pro'larla gündemden düşmüyor. Gerek titanyum çerçeveleri gerekse ısınma sorunlarıyla sürekli konuşulan akıllı telefonlarla ilgili kısa bir süre önce resmi açıklama geldi. Apple, iPhone 15 Pro'lardaki aşırı ısınma sorunlarını resmen kabul etti.

iPhone 15 Pro'lardaki ısınma sorunu güncelleme ile çözülecek mi?

İlk olarak Ming Chi Kuo'nun ortaya çıkardığı iPhone 15 Pro modellerindeki aşırı ısınma sorunlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Raporlara göre 46 derece sıcaklıklara çıkan ve kullanıcıların aklında sorulara neden olan akıllı telefonlar görünüşe göre çok yakında alacakları bir yazılım güncellemesiyle sorunlardan arınacak.

Apple, kısa süre önce Forbes ile yapmış olduğu röportajda 15 Pro'ların aşırı ısındığını kabul etti. Şirkete göre bu sorunun ardında üç farklı neden yatıyor. Pro'ların yüksek sıcaklıklarda çalışmasının en büyük nedeni yoğun arka plan kurulum işlemleri. Yani modeller önceki telefonlardaki verileri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kendilerine aktarabilmek için fazla mesai harcıyor ve bu da ısınma sorunlarına neden oluyor.

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Bir diğer neden ise iOS 17'de tespit edilen bir hata. Konuyla ilgili herhangi bir detaya girmeyen üretici, bu sorunu çok yakında bir yazılım güncellemesiyle çözeceklerinin sözünü verdi. Üçüncü taraf uygulamalara gelen güncellemelerin de cihazların aşırı ısınmasına neden olduğunun altı çizildi. Son olarak iPhone 15 Pro modellerinde yer alan A17 Pro'nun Resident Evil ve Assassin's Creed Mirage gibi konsol düzeyindeki oyunları rahat bir şekilde çalıştırabileceği ifade edildi. Yani söz konusu problemin yukarıda da belirtildiği gibi donanımsal ya da tasarımsal bir nedenden kaynaklanmadığı konusunda bir görüş birliğine varıldı.

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