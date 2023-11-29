Silah ve savunma sistemleri sergilendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de icra edilen Nusret-2023 Davet Tatbikatı, dahilinde düzenlenen savunma sanayi firmaları sergisi açıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 28 Kasım-06 Aralık 2023 tarihleri arasında Çanakkale ve Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen Nusret-2023 Davet Tatbikatı, Çanakkale'de başladı.

Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde savunma sanayi firmalarının (mayın harbi silah/sistemleri) sergi, sunum ve fiili gösterimleri gerçekleştirildi. Yapılan programda Milli Savunma Sanayi firmaları Milli Savunma Sanayi firmalarının ürettiği ürünler programda tanıtıldı.

Marlin insansız su üstü deniz aracının tamamen otonom seyir yapabilen, Sefine tersanesinde yerli ve milli imkanlarla inşa edilen insansız su üstü deniz aracı olduğunu belirten Kıdemli Mühendis Burak Kolsuz, "Önümüzdeki aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi planlıdır. Biz bu insansı deniz aracını son kullanıcının isteği doğrultusunda su üstü harbi yapabilme, mayın harbi yapabilme, deniz altı savunma harbi yapabilme ve hava savunma harbi yapabilme imkan kabiliyetine haiz inşa edip, son kullanıcıya teslim edebiliyoruz" dedi.