Üye Girişi
Haberler

Sikorsky, Hibrit VTOL Uçak Geliştiriyor

Güncelleme:

Sikorsky, hibrit-elektrikli dikey kalkış ve iniş (HEX/VTOL) özellikli bir tilt-wing uçak geliştiriyor. Bu yeni teknoloji, yüksek hız ve menzil için dikey kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip olacak.

Sikorsky, hibrit-elektrikli dikey kalkış ve iniş (HEX/VTOL) özellikli, pilot opsiyonlu otomatik uçuşa sahip bir tilt-wing (eğilebilir kanat) uçak geliştiriyor. Bu, daha yüksek hız ve menzil için dikey kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip olacak ve kanatlı yatay uçuşa geçiş yapabilecek yeni bir hibrit rotorcraft ailesinin bir parçası.

Sikorsky'nin yeni Hibrit VTOL uçak özellikleri

Sikorsky, Lockheed Martin iştiraki altında üç hibrit, otomatik rotorcraft geliştiriyor: geleneksel bir helikopter gibi görünüyor. Ancak, eğilebilir itiş nacellerine sahip bir quadcopter de denebilir, veya parti parçası olarak eğilebilir kanat tasarımına sahip bir uçak da. Bu tasarım, 500 deniz mili (926 km) üzerinde bir menzil ile yüksek hızı birleştirmeyi hedefliyor.

Tamamlanan gösterişli uçağın maksimum kalkış ağırlığı 4 ton olacak ve 1.2 MW sınıfı bir turbojeneratöre sahip olacak. Sikorsky Innovations ve GE Aerospace, hover performans testleri için 600 KW elektrik motoruna sahip bir hibrit-elektrikli güç sistemleri test yatağını tamamlıyor.

Nijerya'da Türk helikopterleri! T-129 ATAK'lar göreve başladı

Yeni HEX ailesi, farklı derecelerde elektrifikasyon içerecek. Bu, tilt-wing veya tilt-rotorlu bir hava aracının karşılaştığı karmaşık güç ve kontrol mekanik bağlantı sistemleriyle ilgili sorunlardan kaçınmak için mekanik olarak daha basit bir tasarım sağlayacak.

Sikorsky'nin elektrikli geleceği

Sikorsky Innovations direktörü Igor Cherepinsky, "Sikorsky'nin elektrikli sütununda, elektrik motorları, güç elektroniği ve kendi araç yönetim donanımımızı ve hareket sistemlerimizi tasarlıyoruz. HEX, bu bileşenleri entegre edecek, MATRIX otonomisindeki artan olgunluğu ve bakım gerektirmeyen sistemler için potansiyeli sergileyecek," dedi.

Sikorsky'nin bu yeni hibrit VTOL uçağı ve bu teknolojinin havacılık endüstrisine getireceği yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gelişmelerin gelecekteki uçuş ve ulaşım sistemlerine etkisi olur mu? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Ulaşım Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Siirt adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TİP Samsun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Samsun Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şanlıurfa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sakarya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Rize adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Rize Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Osmaniye adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Osmaniye Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Ordu adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Ordu Belediye Başkan adayı Semih Yıldız kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI izle! 1 Mart Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title