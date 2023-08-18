Sigortam.net, Yapay Zeka Destekli Sigorta Kapsam Puanlaması ile Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü

Sigortam.net, 2023 Uluslararası Stevie Ödülleri'nde "Yapay Zeka Destekli Sigorta Kapsam Puanlaması" uygulaması ile Sigorta Çözümleri kategorisinde jüri tarafından dünyanın en iyisi seçilerek Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, Stevie Awards'da uluslararası rakiplerini geride bırakarak dünya çapında bir başarıya imza attı. Sigortam.net'in müşterilere sigorta poliçesi seçerken bilinçli kararlar verme yeteneği kazandıran "Yapay Zeka Destekli Sigorta Kapsam Puanlaması" altyapısı, 2023 Uluslararası Stevie Ödülleri'nde jüri tarafından En İyi Sigortacılık Çözümü seçilerek Altın Stevie Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve dünya genelinde iş dünyasının öne çıkan başarılarını ödüllendiren Stevie çatısı altındaki International Business Awards (IBA), 60'ı aşkın ülkeden 3 bin 700'ün üzerinde başvuru aldı. Yılın en prestijli iş ödüllerinden biri olarak kabul edilen IBA'nın seçkin jürisi, Sigortam.net'in mart 2022'den bu yana yapay zeka algoritmasıyla sunduğu üç alternatifli yönlendirme sistemini kategorinin en yüksek puanlarıyla değerlendirerek dünya birinciliğine layık gördü.

"Bu sistemin dünya çapında da böylesine takdir toplaması gurur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, dijital sigortacılık alanında geliştirdikleri çözüm stratejilerinde "Müşterinin Şampiyonu" olma hedefini ilk sıraya koyduklarını belirtti.

Uludüz, "Sigortam.net için insana hizmet eden sonuç odaklı teknolojiler işin kalbinde yer alıyor. Buradan yola çıkarak dijital dönüşüme ivme kazandırdığımız bir süreçten geçtik ve bize Altın Stevie'yi kazandıran yapay zeka destekli üçlü yönlendirme sistemimiz, bu sürecin en değerli meyvesi oldu. Bu sistem sayesinde müşterilerimize, Uygun Fiyat-Geniş Kapsam-Önerilen Ürün şeklinde üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunuyoruz. Ülkemizde dijital sigortacılıkta bir ilk olan bu sistemin dünya çapında da böylesine takdir topladığını görmek gurur verici. Güven duygusunun kritik bir önem taşıdığı dijital sigortacılık alanında biz, bu sistem ile müşterilerimizin kafalarındaki her soruya net ve objektif bir şekilde açıklık getirmek istiyoruz. Sigortam.net, 23 yıllık tecrübesiyle Türkiye'de dijital sigortacılık alanında müşteri deneyiminin öncüsü ve referans noktası olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

"Yapay Zeka Destekli Sigorta Kapsam Puanlaması"

Sigortam.net'e sigorta çözümleri kategorisinde dünya birinciliği getiren uygulama, müşterilere sigorta poliçesi seçerken bilinçli kararlar verme becerisi kazandıran bir teknolojik araç. Sistem, birden fazla sigorta şirketinin sigorta poliçelerini analiz etmek ve karşılaştırmak için yapay zeka kullanan ve müşterilere seçeneklerine dair şeffaf bir değerlendirme sunan bir algoritmaya dayanıyor.

Kapsam puanlama sisteminin en önemli özelliklerinden biri, müşterilere sigorta poliçeleri için üç farklı seçenek sunabilmesi. Bu üç farklı seçenek ise en ucuz seçenek, en kapsamlı seçenek ve en iyi fiyat-performans oranına sahip seçenek olarak aktarılıyor. Bu sistemi kullanan müşteriler artık karar vermek için sayfalarca poliçe detayı incelemek zorunda kalmıyor.

Sistemin bir diğer önemli özelliği de şeffaflığı. Müşteriler, kapsam detayları ve fiyatlandırma da dahil olmak üzere tüm poliçe bilgilerine açık ve net bir biçimde erişebiliyorlar. Buna ek olarak, müşteriler poliçeleri fiyat, kapsam veya en iyi değer gibi kişisel önceliklerine göre sıralama olanağına da sahip.

Sistem, poliçe seçim sürecini kolaylaştırıyor ve kendiniz için en doğru poliçeyi seçtiğinizden emin olmanızı sağlıyor. Gelişmiş algoritması, şeffaf bilgi sunumu ve sürekli güncellemeleri sayesinde müşterilerin mevcut en güncel ve tarafsız bilgilere erişmesine olanak tanıyor.