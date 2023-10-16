Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, trafik kazalarında hızlı tutanak oluşturmayı sağlayan yeni hizmeti devreye aldı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında, kağıt forma ihtiyaç duyulmaksızın, hızlı bir şekilde tutanak oluşturulmasına imkan sağlayan yeni hizmeti 'ALO KTT Çağrı Merkezi' hattını devreye aldı.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında, kağıt forma ihtiyaç duyulmaksızın, hızlı bir şekilde tutanak oluşturulmasına imkan sağlayan yeni hizmeti "ALO KTT Çağrı Merkezi" hattını devreye aldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sigorta sektörü verilerini tek merkezde ve güvenli bir şekilde saklayan SBM, sektörün sağlıklı fiyatlama yapabilmesi için istatistik sunarak, suistimallerin önüne geçiyor, sigorta sistemine olan güvenin arttırılmasına destek oluyor.

Bu misyondan yola çıkan SBM, Türkiye'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında, kağıt forma ihtiyaç duyulmaksızın, hızlı bir şekilde tutanak oluşturulmasına imkan sağlayan yeni hizmeti "ALO KTT Çağrı Merkezi"ni devreye aldı.

Vatandaşa sunulan kolaylığın yanı sıra SEDDK tarafından yürütülen gözetim ve denetim faaliyetlerine yardımcı olması hedeflenen ALO KTT Çağrı Merkezi, bu tutanakların anında dijital ortama aktarılarak ilgili sigorta şirketlerine ulaştırılmasını sağlıyor.

Tarafların karşılıklı anlaştığı maddi hasarlı trafik kazasına karışan araç sürücüsü, 0850 222 0 588 telefon numarasını arayarak, çağrı merkezi müşteri temsilcileri eşliğinde kaza tespit tutanağını (KTT) oluşturabilecek.

ALO KTT Çağrı Merkezi müşteri temsilcisi ile yapılacak görüşmede kazaya karışan sürücülerin; telefon numarası, T.C. kimlik numarası, plaka ve ruhsat bilgilerini hazır bulundurması, işlemlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına katkı sağlanacak.

Kaza yapan taraflara ait telefon numaralarına çağrı merkezi tarafından SMS ile bir link gönderilerek arayan kişinin kimlik doğrulaması yapılıyor. Ardından ALO KTT Çağrı Merkezi müşteri temsilcileri çağrıyı yapan ilk araç sürücüsü ile tekrar iletişime geçerek, tutanak doldurma süreçlerine devam ediyor.

Tutanak doldurma işlemi tamamlandıktan sonra dijital olarak hazırlanan kaza tespit tutanağı çağrı merkezi müşteri temsilcisi aracılığıyla ilgili sigorta şirketlerine yönlendiriliyor.

Böylelikle kara yollarında trafik kazalarından kaynaklı oluşabilecek trafik yoğunluğunun ve bekleme sürelerinin minimum seviyede tutulması sağlanacak; kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında tüm süreçler elektronik ortama taşınmış olacak ve doğru bilgi girişi sayesinde olası ek maliyetlerin önüne geçilip sürdürülebilir fiyatlamaya katkı sağlanacak.