Signify'ın Çin'deki LED aydınlatma üretim üssü faaliyete geçti

Hollanda merkezli Signify şirketinin Çin'in Jiangxi eyaletindeki yeni LED aydınlatma üretim üssü, 2,8 milyar yuanlık yatırımla açıldı. Üretim hatlarının otomasyon oranı yüzde 70'e ulaşan üssün, 2025'te yıllık üretim değeri 5 milyar yuanı aşması bekleniyor.

NANCHANG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda merkezli çok uluslu bir aydınlatma şirketi olan Signify'ın küresel LED aydınlatma üretim üssü Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ruichang şehrinde faaliyete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım tutarı 2,8 milyar yuan (yaklaşık 388 milyon ABD doları) olan yeni üssün tesisi, 200.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 192 üretim hattına ev sahipliği yapıyor. Gelişmiş üretim teknolojisi ve akıllı lojistik yönetim sistemi kullanılarak, üretim hatlarının otomasyon oranı yüzde 70'e ulaşabiliyor.

Üretim hatlarının 2023 yılı sonu itibarıyla devreye alınmasından sonra, üretimin yüzde 80'i uluslararası pazara ihraç edilecek. 2025'te üretim kapasitesine ve standardına ulaştıktan sonra, üssün yıllık üretim değerinin 5 milyar yuanı aşması bekleniyor.

Signify CEO'su Eric Rondolat, şirketin uzun yıllardır Çin pazarında olduğunu belirtti. Çin pazarının genişletilmesinin, Signify'ın küresel iş stratejisinin hayati bir parçası olduğunu ifade eden Rondolat, şirketin gelecekte Çin'deki üretim kapasitesi, araştırma, kalkınma ve uzman açısından yatırımlarını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Hollandalı çok uluslu bir aydınlatma şirketi olan Philips Lighting, 2018 yılında adını resmi olarak Signify olarak değiştirdi. Şirket, halihazırda dokuz üretim fabrikasına ve Çin'de dünyanın en büyük ikinci araştırma ve geliştirme merkezine sahip.