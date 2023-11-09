En güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olan Signal, kullanıcı adı ile kullanma özelliğini getiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefon numaralarını gizleyerek daha güvenli bir şekilde mesajlaşabilecekler.

En güvenli mesajlaşma uygulamalarından biri olarak nitelendirilen Signal, beklenen özelliğe kavuşuyor. Signal, güvenliğini artırmak için uygulamaya kullanıcı adı ile kullanma özelliği getireceklerini duyurdu.

Signal, kullanıcı adı ile kullanılabilecek

Geçtiğimiz aylarda test edilmeye başlanan yeni özellik, nihayet herkes için kullanılabilir hale geldi. Konu hakkında açıklama yapan Signal mühendislik başkanı Jim O'Leary, "Kendi içimizde yaptığımız testlerin sonucunda güzel haberi vermemizin zamanı geldi. Kullanıcılarımız artık telefon numaralarını gizleyerek daha güvenli şekilde mesajlaşma imkanına sahip olacak." ifadelerine yer verdi.

Mesajlaşma uygulamalarında telefon numarası kullanımı, numara kopyalama veya pishing saldırısı gibi farklı senaryolar ile kullanıcıların hassas bilgilerine erişimi kolay hale getiriyor. İlk olarak 2019 yılında Signal ekibi tarafından ortaya atılan fikir, aradan geçen 4 yıl sonunda son kullanıcıya ulaşmayı başardı.

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Signal vakfı başkanı Meredith Whittaker Time dergisiyle yaptığı röportajda, "Yeni özellik sayesinde karşınızdaki kişiye telefon numaranızı vermeden iletişim kurabileceksiniz. Sadece uygulamaya kayıt olduğunuz kullanıcı adınızı vererek güvenli bir şekilde mesajlaşma imkanınız olacak." dedi.

Kullanıcı adı ile mesajlaşma özelliğinin uzun süredir Telegram uygulamasında kullanıldığını belirtmekte fayda var. WhatsApp'ın da gelecekte benzer bir teknolojiyle kullanıcıların karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.

Siz Signal'in yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Signal uygulaması yeterince güvenli mi? Fikirlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.